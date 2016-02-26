سردار حیدر عباس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از صبح امروز شاهد برگزاری دو انتخابات مهم در نقاط مختلف کشور هستیم و این انتخابات‌ها با شور و شوق بالایی در استان بوشهر نیز در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: از آغاز زمان مراحل انتخابات و تبلیغات کاندیداها در استان بوشهر شاهد وضعیت آرامی بوده‌ایم و همکاری و تعامل خوبی که در این زمینه ایجاد شده بود باعث شد تا انتخابات با آرامش خوبی در استان پیگیری شود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با تقدیر از کاندیداها و هواداران آنها، خاطرنشان کرد: امنیت مطلوبی بر برگزاری انتخابات در استان بوشهر حاکم است.

وی با اشاره به برخی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تامین امنیت انتخابات در استان بوشهر، بیان کرد: نیروی انتظامی در شعب مختلف و محل‌های تعین شده حضور دارد و در راستای تامین امنیت انتخابات تلاش می‌کند.

سردار عباس‌زاده با اشاره به اینکه تاکنون هیچ اتفاق امنیتی و بی‌نظمی را در شعب اخذ رای شاهد نبوده‌ایم، ادامه داد: اجازه بی‌نظمی را به کسی نخواهیم داد و با افرادی که بخواهند بی‌نظمی و اختلال ایجاد کنند، برخورد خواهیم کرد.

استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی و یک حوزه انتخابیه در مجلس خبرگان رهبری است.

دو کاندیدا در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ۳۸ کاندیدا در ۴ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی با هم رقابت می‌کنند.