پشتوانه مردمی قوی مهم ترین عامل اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده دقایقی قبل با حضور در شعبه اخذ رای در مسجد انگجی تبریز در جریان روند رای گیری در این شعبه قرار گرفت.

وی در ابتدای ورود خود در انتهای صف طویلی که در این شعبه وجود داشت ایستاده و اصرار هیچ فردی برای پیش رفتن وی بدون صف میسر واقع نشد.

جبارزاده در این بازدید در ابتدا به سوال خبرنگاران صدا و سیمای استانی و همچنین بازدید از تمامی بخش های شعبه پرداخت و در پایان به سوالات خبرنگاران رسانه های مختلف پاسخ داد.

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص پیش بینی خود از میزان حضور مردم تا پایان وقت انتخابات گفت: با توجه به حضور پرشور مردم در این شعبه و همچنین دیگر شعب استان، حضور و ازدحام مردم رفته رفته بیشتر می شود که البته از مردم می خواهیم رای دهی خود را به ساعت های انتهایی موکول نکنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص انتظار وی در صف طویل در شعبه گفت: در طول انتخابات ما تنها به عنوان خادم مردم مطرح هستیم و طبیعی است که ما نیز باید در صف منتظر باشیم.

مشارکت گسترده دشمنان را مایوس می کند

جبارزاده ادامه می دهد: پس از ثانیه شماری های فراوان برای فرا رسیدن این روز، سرانجام روز حماسه فرا رسیده و مردم مثل همیشه با حضور در پای صندوق های رای وفاداری خود به نظام و رهبری را نشان دهند.

وی افزود: به هر میزان که امروز مشارکت مردم گسترده تر باشد به همان میزان نیز دشمنان مایوس تر می شوند و بار دیگر به جهانیان قدرت و اقتدار خود را ثابت خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: همانطور که در خرداد ماه ۹۲ مردم ایران با حضور خود در پای صندوق های رای همه دشمنان را مایوس کردند این بار نیز این حماسه حضور سبب می شود در راستای اهداف نظام و رهبری حرکت کنیم.

پشتوانه مردمی قوی اقتدار نظام است

جبارزاده در خصوص تاثیر این انتخابات بر روی مساله برجام نیز می گوید: هر حرکتی که دولت می کند نگاهی به پشتوانه مردمی دارد و هر چقدر این پشتوانه قوی تر باشد دیپلمات های ایرانی با اقتدار می توانند فعالیت خود را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: هر چقدر مشارکت بیشتر باشد به همان میزان می توان به اهداف برجام نزدیک شد و به عبارتی رابطه مستقیم در این زمینه وجود دارد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: این شور حضور علاوه بر تاثیرات مستقیم در داخل کشور نقش سازنده ای نیز در روابط خارجی خواهد داشت.