تشکیل ۱۴۵ گروه عملیاتی نیروهای توزیع برق همدان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، حاجی‌رضا تیموری ظهر جمعه با حضور در شعبه اخذ رأی با اشاره به انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از آمادگی کامل نیروها برای تأمین برق پایدار و مطمئن در روز انتخابات در سطح استان خبر داد.

وی افزود: برای آمادگی در ایام انتخابات سناریوی از قبل تدوین شده که در قالب کتابچه‌های مدونی، مشخصات اکیپ‌ها و پرسنلی که در این ایام آماده هستند، معین شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان داشت: در این برنامه نقشه شهرستان و شبکه‌‌ها و محل استقرار گروه‌های عملیاتی مشخص شده، به گونه‌ای که هر گروه در محل ثقل چندین شعبه اخذ رأی قرار گرفته تا در صوررت بروز خاموشی یا حوادث پیش‌بینی نشده در کمترین زمان ممکن به محل دسترسی یافته و اقدام به رفع مشکل کنند.

وی با اشاره به تشکیل ۱۴۵ گروه عملیاتی در سطح استان گفت: ۳۸۳ نفر به همراه خودرو، لوازم و تجهیزات اضطراری آماده‌باش بوده و ۱۰۸ نفر مسئولیت سرپرستی، مدیریت و هدایت این گروه‌ها را در سطح استان برعهده دارند.

رئیس ستاد تأمین برق استان همدان یادآور شد: در این راستا از گروه‌های پیمانکاری نیز کمک گرفته‌ایم و تمام پرسنل فنی و عملیاتی شرکت تا پایان شمارش آرا در محل کار خود حضور دارند و آماده خدمات‌رسانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: از محل شعبه‌های اخذ رأی نیز روز قبل از انتخابات بازدید به عمل آمده و از استقرار شبکه و وجود برق اضطراری و روشنایی اطراف محوطه اطمینان حاصل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اهمیت انتخابات و مجلس افزود: ملت بزرگ ایران با حضور پرشور و حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی حماسه دیگری را رقم خواهند زد که دشمنان را مأیوس خواهد کرد.