  1. استانها
  2. زنجان
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱

مدیرکل امور بین الملل استانداری زنجان اعلام کرد:

۵۷ خبرنگار و عکاس در زنجان حماسه هفتم اسفند را پوشش می دهند

۵۷ خبرنگار و عکاس در زنجان حماسه هفتم اسفند را پوشش می دهند

زنجان- مدیرکل روابط عمومی و امور بین المللی استانداری زنجان، از پوشش خبری انتخابات توسط ۵۷ خبرنگار و عکاس در استان زنجان خبر داد.

احمد رضا حافظی در گفتگو با خبرنگاران از صدور کارت ویژه برای ۵۷ خبرنگار در راستای پوشش حماسی مردم استان زنجان خبر داد. 

وی اظهار کرد: از مجموع این ۵۷ نفر، ۲۹ نفر به عنوان عکاس و خبرنگار خبرگزاری‌ها و مطبوعات استان هستند.

حافظی تاکید کرد: ۱۷ نفر خبرنگاران و عوامل فنی صدا و سیمای مرکز زنجان و ۱۱ نفر عوامل اجرایی کمیته اطلاع‌رسانی مستقر در استانداری زنجان را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین المللی استانداری زنجان گفت: خوشبختانه از ساعات اولیه انتخابات  خبرنگاران استان زنجان در صحنه سیاسی حضور دارند.

حافظی یاد آورشد: رسانه های استان زنجان همانند انتخابات گذشته باز هم حضور فعالی در این روز دارند.

کد مطلب 3566320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها