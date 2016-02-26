۵۷ خبرنگار و عکاس در زنجان حماسه هفتم اسفند را پوشش می دهند

احمد رضا حافظی در گفتگو با خبرنگاران از صدور کارت ویژه برای ۵۷ خبرنگار در راستای پوشش حماسی مردم استان زنجان خبر داد.

وی اظهار کرد: از مجموع این ۵۷ نفر، ۲۹ نفر به عنوان عکاس و خبرنگار خبرگزاری‌ها و مطبوعات استان هستند.

حافظی تاکید کرد: ۱۷ نفر خبرنگاران و عوامل فنی صدا و سیمای مرکز زنجان و ۱۱ نفر عوامل اجرایی کمیته اطلاع‌رسانی مستقر در استانداری زنجان را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین المللی استانداری زنجان گفت: خوشبختانه از ساعات اولیه انتخابات خبرنگاران استان زنجان در صحنه سیاسی حضور دارند.

حافظی یاد آورشد: رسانه های استان زنجان همانند انتخابات گذشته باز هم حضور فعالی در این روز دارند.