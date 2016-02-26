سرانجام طرح احداث ۷۲ مسجد در پایتخت

عبدالمقیم ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرانجام طرح کلنگ‌زنی ۷۲ مسجد از سوی مدیریت شهری، گفت: تا زمانی که مسئولیت امور دینی شهرداری بر عهده من بود و این موضوع را پیگیری می‌کردم، کار احداث ۳۰ مسجد آغاز شده بود.

وی با بیان اینکه در ایام محرم که چند سال پیش در شورای شهر تهران مطرح شد، پیش‌بینی شد ۷۲ مسجد به نیت ۷۲ شهید کربلا در ۷۲ نقطه شهر تهران احداث شود. یکی از این مساجد در میدان آزادی بود که در شرف اتمام است. همچنین ۳۰ مسجد از این طرح فعالیت‌های عمرانی‌شان آغاز شده بود، اما در خصوص سرانجام این طرح، اطلاعات دقیقی ندارم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص تخریب یکی از مساجد این طرح در محله سردار جنگل، گفت: شورا از این موضوع اطلاعی ندارد و حتماً این موضوع پیگیری خواهد شد.