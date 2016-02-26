به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید واحدی زاده ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور مردم گواه پشتیبانی از آرمانهای انقلاب است، تصریح کرد: درواقع بهواسطه این حضور ما اعلام میکنیم در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام برمیداریم.
وی افزود: در چنین رویدادهایی انسان همواره این احساس را دارد که در مسیر تداوم و تحقق اهداف انقلاب اسلامی حرکت میکند.
مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل متذکر شد: شرکت در انتخابات نیز خود تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب است؛ بهویژه دوره فعلی که درواقع دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تواما برگزار میشود.
واحدی زاده با اشاره به حضور نسل جوان و نسل گذشته در انتخابات، افزود: همه ما مسلمان هستیم و شرکت در انتخابات یک وظیفه خطیر شرعی و قانونی است.
وی تأکید دارد که شهروندان برای تحقق آرمانهای خون شهدا و تحقق اهداف انقلاب اسلامی باید شرکت رد انتخابات را برای خود یک وظیفه بدانند.
رئیس مجمع بسیج اساتید استان افزود: اگر دشمنان شاهد حضور مردم باشند از مواضع خود عقب خواهند نشست و به جای فشار بر مردم ایران از مسیر تعامل و مذاکره وارد خواهند شد.
واحدی زاده معتقد است دشمن هرقدر تلاش کند چندگانگی ایجاد کند، با حضور پرشور مردمی نمیتواند به اهداف خود دست یابد.
وی هدف از حضور در انتخابات را اعلام اعتماد و باور به حقانیت نظام دانست و خواستار مشارکت گسترده مردمی شد.
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