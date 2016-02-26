به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، حجت الاسلام محمد جوادی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خبرنگاران زبان واقعی مردم در جامعه هستند، گفت: خبرنگاران باید رسالت واقعی خود را انجام دهند و خبرنگار بوده و خبرساز نباشند.

وی با بیان اینکه از ۲۹ بهمن ماه تعداد ۱۴۰ کاندیدا در کشور با بررسی های مجدد از طرف شورای نگهبان تائید شدند، گفت: تعداد تائید شدگان در استان همدان پس از آغاز تبلیغات رسمی کاندیداها چهار نفر بود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان با اشاره به اینکه استان همدان بالاترین تائیدشدگان را داشته است، بیان کرد: استان همدان بالاترین تایید صلاحیت کاندیداها را داشته و در این زمینه رکورددار بوده و استان البرز کمترین تائید را داشته است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان در مورد تخلفات انتخاباتی نیز گفت: شاخص ترین تخلفات در زمان تبلیغات درج عکس ها و بنر ها و پوستر هایی خارج از محدوده ای تعیین شده بود که از نظر اندازه بزرگتر از سایز قانونی بود که برخورد هم انجام شد.

حجت الاسلام جوادی بیان کرد: هزار و ۲۶۱ صندوق رای در استان وجود دارد که به صورت میانگین در هر صندوق چهار نفر ناظر و در مجموع ۴۵۰۰ ناظر بر انتخابات استان همدان نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه در استان همدان براساس آمار هیئت نظارت استان ۵۶ نفر از کاندیداها از حضور در رقابت‌های انتخاباتی انصراف دادند، گفت: باید شخص کاندیداها به فرماندار حوزه انتخابیه انصراف خود را به صورت مکتوب اعلام کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان تبلیغات زودهنگام را به دو صورت دسته‌بندی و اظهار کرد: برخی از افراد ازشش ماه پیش خود را در جامعه مطرح کردند که به نوعی تبلیغات زودهنگام بوده و برخی نیز از زمان ثبت نام کاندیداها، که تبلیغات غیر قانونی بوده و اقداماتی در این راستا صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه به تبلیغات غیر قانونی تذکراتی داده شده و اقداماتی نیز انجام شده است، افزود: با افرادی که از عناوین علمی که فاقد آن هستند، استفاده کردند، برخورد شده است.

جوادی با تأکید بر اینکه تخلفاتی که قابل پیگیری است به صورت مکتوب به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است، اظهار کرد: هرگز از تخلفات کاندیداها چشم‌پوشی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تخلفات فضای مجازی مانند تخلفات فیزیکی است و پیگیری می‌شود، افزود: افراد مختلف از هر حزب و گروهی در مورد تخلفات مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات همدان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر فعالیت تبلیغاتی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده در قالب ستاد تبلیغاتی، با اشاره به اینکه ستاد انتخاباتی فردی که تأیید صلاحیت نشده وجود نداشته، گفت: در برخی از مناطق افرادی در جمعی از مردم سخنرانی‌هایی داشتند اما ستادی وجود نداشته است.

عضو هیئت نظارت انتخابات استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه استفاده غیرقانونی از عناوین علمی جرم است، بیان داشت: مراجع قضایی و انتخابات در این صورت ورود پیدا کردند.

حسن خانجانی تأکید کرد: تا پایان فرآیند تبلیغاتی امکان احضار شخص کاندیداها وجود ندارد، اما با افراد دیگر که تخلفاتی داشتند، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.