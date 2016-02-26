۱۰۳ شعبه مشغول جمع آوری آرای مردم چالوس هستند

ناصر زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در شعبات اخذ رأی ادامه داد: در همه مناطق شعب احذ رأی برای حضور مردم فراهمشده است.
وی با عنوان اینکه ۶۷ صندوق ثابت و ۳۶ صندوق سیار در این شهرستان رأی مردم را اخذ میکنند گفت: ۶۴ شعبه شهری و ۳۹ شعبه روستایی در این شهرستان فعالیت میکنند و در حوزه شهری، ۵۷ صندوق ثابت و هفت صندوق سیار و در حوزه روستایی، ۱۰ صندوق ثابت و ۲۹ صندوق سیار آرا مردم را در این روز اخذ میکنند.
وی عنوان کرد: همه اعضای هیئت نظارت، بازرسی و نیروی انتظامی در شعبات مستقر و آماده دریافت آرای مردم هستند و توصیه ما به مردم این است که در ساعت آغازین رأی گیری شرکت کنند.
زندی با اشاره به دخالتهای بیگانگان تصریح کرد: مردم همواره نشان دادهاند که درصحنه هستند و مطمئناً حضور مردم در امروز پرشور و پاسخ دندانشکنی به دشمنان خواهد بود.
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