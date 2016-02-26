شعبه اخذ رای اقلیت های دینی گلستان در بخش بهاران مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاغذلو، پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران ستاد انتخابات مستقر در استانداری با بیان اینکه امسال برای اولین بار این تدابیر صورت گرفته است، اظهار کرد: این صندوق مربوط به مسیحیان ارامنه شمال ایران است و تمام اقلیت‎های مذهبی «ارامنه» می‎توانند نسبت رای خود را در این شعبه اخذ رای بیندازند.

ساز و کارهای برگزاری یک انتخابات باشکوه در گلستان فراهم است

دبیر ستاد انتخابات گلستان در ادامه اقتدار نظام اسلامی را در سایه مشارکت حداکثری عنوان کرد و گفت: تمامی ساز و کارهای برگزاری یک انتخابات باشکوه در گلستان فراهم شده است.

کاغذلو اظهار کرد: ستاد انتخابات استان گلستان در راستای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس خبرگان رهبری و پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی از اول خرداد امسال در گلستان فعال شد.

وی با اشاره به اینکه هفت کمیته زیرمجموعه ستاد انتخابات استان گلستان فعالیت می‎کنند، تصریح کرد: کمیته‎های اطلاع‎رسانی، فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، امنیت، پشتیبانی و مالی، حقوق و بازرسی، استعلامات و حراست همچنین کمیته آموزش در ذیل ستاد انتخابات استان گلستان فعال است.

دبیر ستاد انتخابات گلستان با اشاره به فرآیند انتخابات در استان افزود: پس از دستور شورای انتخابات از سوی مقام عالی وزارت در آذرماه ۱۳۹۴ حوزه‎های انتخابیه استان گلستان نسبت به تشکیل هیئت‎های اجرایی و ثبت‎نام از کاندیداهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اقدام کردند.

کاغذلو بیان کرد: فرصت تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری به مدت ۱۴ روز تمهید شد و تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته در مهلت قانونی انجام گرفت و ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رأی تبلیغات ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه تمامی ساز و کارهای انتخابات برای انجام یک انتخابات سالم، پرشور و با مشارکت حداکثری فراهم شده است، ابراز کرد: با توجه به آموزش کامل دست‎اندرکاران انتخابات و در اختیار قرار دادن تمامی امکانات سخت‎افزاری و نرم‎افزاری هیچ مشکلی در حوزه‎های انتخابیه استان گلستان وجود ندارد.