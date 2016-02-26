خبرگزاری مهر- گروه استان ها: مردم همدان در اولین ساعات آغاز رای گیری پای صندوق های رای حاضر شدند و خبرنگار مهر در همدان برای ارائه گزارش از حماسه باشکوه مردم همدان و به تصویر کشیدن حماسه حضور مردم در شعب اخذ رای حضور یافت.

یک شهروند همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هرچه بیشتر در صحنه باشیم دشمن از کارهای خود بشیمان خواهند شد.

رای می دهم چون با رای خودم دشمن را به سکوت وادار می کنم

کارمند ۲۹ ساله همدانی در این مصاحبه در پای صندوق های رای گیری اعلام کرد: اگر من در نقش یک نماینده بودم بیکاری و اشتغال جوانان را در الوبت قرار می دادم.

خانم خانه دار ۵۷ ساله ای که در بین جمعیت رای دهندگان حضور داشت، در مورد هدفش از حضور در انتخابات به خبرنگار مهر، افزود: رای می دهم چون با رای خودم دشمن را به سکوت وادار می کنم.

انقلاب اسلامی ایران انقلابی جهانی و فرامنطقه ای است و مردم ولایتمدار همدانی به پاس حفظ این انقلاب به دنبال خلق حماسه ای دیگر در اسفند ماه ۹۴ هستند و باید عنوان کرد که نمایندگانی که با خلق حماسه مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند باید با پرهیز از احساسات و تعصبات قومی و جناحی، برای منافع کشور خود و حل مشکلات مردم تلاش کنند.

امروز حال و هوای شهر همدان به گونه ای است که خبر از خلق یک حماسه انقلابی دیگر می دهد حماسه ای که با رای تک تک مردم در روز هفتم اسفند ماه یاد و خاطره ی مجاهدت های شهیدان و جان فشانی های عرصه پیروزی حق علیه باطل را برای همگان زنده خواهد کرد.

بی شک حضور حماسی ملت در آوردگاه فجر ۳۷ بستر و زمینه‌ای را برای خلق حماسه‌ای پرشورتر در هفت اسفند ۱۳۹۴ را فراهم کرد و اکنون مردم همدان در جای جای این دیار در صف های طولانی رای گیری در انتظار ایستادند تا با انگشت های آغشته به جوهر خود مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنند.



رقابت بین داوطلبان مجلس شورای اسلامی از صبح روز ۲۹ بهمن ماه آغاز شد و داوطلبان تا صبح روز ششم اسفند ماه مجاز به تبلیغات بودند، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در استان همدان در رقابتی گسترده برای حضور در مجلس تلاش کردند و حال مردم ولایت مدار همدان به صحنه آمدند تا نتیجه این رقابت ها را نمایان کنند.

تعداد یک میلیون ۴۴۱ هزار و ۹۷۶ نفر در استان همدان امروز به پای صندوق های رای خواهند آمد که بر اساس آمار اعلام شده بیشترین افراد واجد شرایط رأی در همدان با تعداد ۵۴۴ هزار و ۵۲۲ نفر و کمترین تعداد در فامنین با ۳۲ هزار و ۵۶۲ نفر است.

شهروند ۳۹ ساله همدانی که در صف رای گیری ایستاده است در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اهمیت مجلس خبرگان رهبری گفت:ازآن جایی که وظیفه این مجلس تعیین رهبری است و رهبر اداره کننده یک جامعه است پس باید در این انتخابات مهم شرکت کنیم.

خانومی ۴۵ ساله از شهروندان همدانی در ادامه افزود:نماینده تام امام زمان در زمان غیبت ایشان رهبر یا ولایت فقیه است که رهبر ایران اسلامی توسط اعضای مجلس خبرگان رهبری انتخاب و معرفی می شود در نتیجه باید در انتخاب خود آگاهانه اقدام کنیم.

خانومی ۶۰ ساله که معلم بازنشسته اداره آموزش و پرورش بود، افزود:این نماینده باید در بین مردم محبوبیت و مقبولیت لازم را داشته باشد و در بحث ولایی بودن این اشخاص باید نمره کامل را کسب کرده باشند که در این رابطه می طلبد کاندیدای مورد نظر صادق و امین باشند.

نماینده باید ولایت مدار باشد

دانشجوی ترم ۳ معارف اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:باید نماینده دارای ویژگی های علم و تقوا و دیانت و ولایت مداری باشد و بصیرت بسیار زیادی در امور جامعه داشته باشد.

وی در ادامه تا کید کرد: شجاعت از دیگر ویژگی های مورد نیاز کاندید ها است و همچنین کاندیدا باید مدیر و انقلابی باشند به نظام جمهوری اسلامی ایران پایبند باشند و وابسته به هیچ جبهه یا گروه خارجی نباشند.



نوجوانی ۱۶ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:هر رای ما مشت محکمی بر دهان یاوه گویی های آمریکاست و شرکت در انتخابات وظیفه ملی و دینی ماست و به فرمایش مقام معظم رهبری حتی اگر نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول هم نداشته باشیم باید در انتخابات شرکت کنیم.



بانوی خانه دار همدانی نیز بیان کرد: انتظار دارم نمایندگان در راستای فعالیت های فرهنگی برای بانوان کاری بکنند تازنان هم بتوانند ازنظر فرهنگی واجتماعی شکوفا شوند.

وی افزود: نماینده کسی که ازخودمان باشد، ازدیگران درس بگیرد، دلسوز باشد، برای دیگران فداکاری کند و نخواهد با سفره انداختن رای بگیرد، به فکر همه ی ما باشد نه خود وخانواده و اطرافیانش. اگر اینطور باشد حتما رای می گیرد.

یکی دیگر ازشهروندان همدانی که خانمی ۲۸ ساله بود در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بخاطر فرمایشات رهبری در انتخابات شرکت می کنم و انتظار دارم که نماینده از تمام وجودش برای رسیدگی به امور مردم توان بگذارد.

تا آخرین خونم پای آرمان های نظام و انقلابم می ایستم

وی ادامه داد: من رای خودم را به قیمت جانم هم نمی فروشم و تا آخرین خونم پای آرمان های نظام و انقلابم می ایستم.

درپایان باید نگاهی بیندازیم به فرمایشات مقام معظم رهبری که می فرمایند یكی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شعارهای مردم در طول نهضت و انقلاب، بحث استقلال كشور و یكی از مهم‌ترین ویژگی‌های نمایندگان اصلح مجلس اهتمام و اعتقاد به شعارهای انقلاب و اهداف اصیل آن و به ویژه بحث استقلال و عدم وابستگیا است.

ایشان می فرمایند: مبادا كسانى به مجلس بروند كه گیرنده آنها منتظر فرستنده قوى آمریكا و غرب باشد و هر چه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملكت تكرار كنند.

آری حماسه می افرینیم که به رهبرمان لبیک گفته باشیم.