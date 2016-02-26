کاهش یک سومی تبصره های بودجه سال ۹۵ شهرداری

محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تبصره های بودجه سال ۹۵ نسبت به ۹۴ بسیار محدود شده است، گفت: تبصره های بودجه سال ۹۵ به یک سوم کاهش پیدا کرده زیرا شورا معتقد بود نباید فرع بودجه از اصل آن بزرگتر شود هرچند باز هم می توان تبصره های بودجه را نظام مندتر کرد و بسیاری از پروژه ها را در ردیف های بودجه آورد.

وی درخصوص نسبت بودجه غیرنقد به نقد شهرداری گفت: افزایش بودجه غیرنقد به شفافیت مالی در شهرداری ربطی ندارد. بودجه غیرنقد در زمانی ممکن است دچار ابهام شود که در محاسبه ارزش گذاری آن امتیاز به مالک دچار اشکال شویم و آن شفافیت لازم را در ارزش گذاری نداشته باشیم. در غیر این صورت هم بودجه نقد و هم بودجه غیرنقد شفافیت دارد، مشکل به بودجه غیرنقد در اجرا و نحوه محاسبه امتیازی است که ممکن است از سوی شهرداری داده شود و ارزش آن کم محاسبه شود.