حضور در انتخابات، سرنوشت کشور را بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی پس از انداختن رای خود به صندوق های انتخاب نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی و پنجمین مجلس خبرگان اظهار کرد: سرنوشت مردم در انتخابات تعیین می شود و این امر مهمی است که هر کس باید به آن توجه نشان دهد.

وی با بیان اینکه بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، روز انتخابات روز عید است افزود: حضور در انتخابات و رای دادن، پیروی از ولایت و ارزش های جمهوری اسلامی و خون شهدا است که سرنوشت کشور را بیمه می کند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با توصیه به مردم استان برای حضور در صندوق های رای در ساعات پیش رو تاکید کرد: مردم حضور در انتخابات را به ساعات پایانی روز موکول نکنند زیرا خداوند در قرآن کریم به مردم بر پیشی گرفتن برای رحمت الهی تاکید کرده است.

آیت الله قربانی تصریح کرد: همه باید برای شرکت در انتخابات و نقش آفرینی در سرنوشت خویش، تلاش کرده و تعجیل کنیم.