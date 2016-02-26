  1. استانها
  2. اصفهان
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹

همزمان با برگزاری انتخابات در کشور صورت گرفت؛

خلق حماسه بیش از ۲۶ هزار چادگانی همراه با موج عظیم ملت ایران

خلق حماسه بیش از ۲۶ هزار چادگانی همراه با موج عظیم ملت ایران

اصفهان - حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از مردم شهرستان چادگان امروز حماسه دیگری می آفرینند و پای صندوق های رای می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز رای گیری در شهرستان چادگان همزمان با سراسر کشور آغاز شده است و مردم در بزرگترین آوردگاه سیاسی همپا با ملت ایران در چهار شهرستان فریدن، فریدونشهر، چادگان، بویین و میاندشت همزمان حضور حماسی یافته اند.

علاوه بر ۲۶ هزار  ۷۰۰ نفری که در این شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند، حضور هزار و ۲۰۰ نفر رای اولی با غرور ملی و حس میهن دوستی در شهرستان چادگان نیز در خور توجه است.

۴۵ شعبه اخذ رای در جای جای این شهرستان پهناور آماده استقبال از مردم است. انتخابات امسال چهار شهرستان فریدن بزرگ با شور و حال هوای خاصی آغاز شده است، که انتظار می رود بار دیگر مردم همیشه در صحنه فریدن بزرگ حماسه ای بزرگ بیافرینند.

 گفتنی است ۲۰ نفر در شهرستان های چادگان فریدن فریدونشهر و بویین و میاندشت تایید صلاحیت شده اند که پنج نفر از آنها انصراف دادند.


        

 

کد مطلب 3566340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها