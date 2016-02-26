خلق حماسه بیش از ۲۶ هزار چادگانی همراه با موج عظیم ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز رای گیری در شهرستان چادگان همزمان با سراسر کشور آغاز شده است و مردم در بزرگترین آوردگاه سیاسی همپا با ملت ایران در چهار شهرستان فریدن، فریدونشهر، چادگان، بویین و میاندشت همزمان حضور حماسی یافته اند.

علاوه بر ۲۶ هزار ۷۰۰ نفری که در این شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند، حضور هزار و ۲۰۰ نفر رای اولی با غرور ملی و حس میهن دوستی در شهرستان چادگان نیز در خور توجه است.

۴۵ شعبه اخذ رای در جای جای این شهرستان پهناور آماده استقبال از مردم است. انتخابات امسال چهار شهرستان فریدن بزرگ با شور و حال هوای خاصی آغاز شده است، که انتظار می رود بار دیگر مردم همیشه در صحنه فریدن بزرگ حماسه ای بزرگ بیافرینند.

گفتنی است ۲۰ نفر در شهرستان های چادگان فریدن فریدونشهر و بویین و میاندشت تایید صلاحیت شده اند که پنج نفر از آنها انصراف دادند.





