۵۰۰ دستگاه تشخیص هویت در شعب اخذ رای گیلان مستقر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اصغریان پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۰هزار نفر عوامل اجرایی در دو هزار و ۵۰۹ شعبه اخذ رای در سراسر استان، برگزاری انتخابات امروز را به عهده دارند.

وی با بیان اینکه پشتیبانی از عوامل اجرایی به عهده کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات گیلان است تصریح کرد: تعیین محل مناسب برای شعب اخذ رای، تسهیل شرایط رای دهی برای واجدان شرایط، توزیع تعرفه های رای گیری و انتقال صندوق های رای به مناطق صعب العبور از جمله وظایف کمیته پشتیبانی است.

اصغریان با اشاره به استقرار ۵۰۰ دستگاه تشخیص هویت در شعب اخذ رای در سراسر استان خاطر نشان کرد: شرایط لازم برای برگزاری هرچه پرشور تر انتخابات فراهم شده و همه عوامل اجرایی در تلاش هستند تا انتخابات در امنیت کامل و به دور از هرگونه تخلف برگزار شود.

رییس کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات گیلان به صفوف طولانی رای دهندگان در شعب مختلف اشاره کرد و گفت: مردم گیلان با حضور پر شور حماسه ای دیگر را رقم خواهند زد و با مشارکت حداکثری خط بطلان بر نقشه های دشمنان می کشند.