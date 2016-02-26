گزارش شبکه «المنار» درباره انتخابات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه لبنانی «المنار» گزارشی را در خصوص انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه لبنانی نوشت: از ساعت ۸ صبح امروز، مراکز اخذ رأی درب های خود را به روی رأی دهندگان ایرانی گشودند.

المنار در ادامه گزارش خود آورده است: آیت الله خامنه ای اولین کسی بودند که صبح امروز در انتخابات شرکت کردند و پس از آن نیز مردم را به حضور حماسی و گسترده در این انتخابات فراخواندند.

المنار همچنین آورده است: قرار است انتخابات امروز در ایران تا ساعت ۱۸ ادامه داشته باشد؛ در این انتخابات بیش از ۴۵۰۰ نامزد با یکدیگر رقابت می کنند.

این شبکه لبنانی همچنین تصریح کرده است: حدود ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستند.

در ادامه گزارش المنار آمده است: ۴۷۰ خبرنگار عربی و خارجی از ۲۹ کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران را پوشش خواهند داد.

این شبکه لبنانی همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از انداختن رأی خود در صندوق را پوشش داده و به نقل از ایشان نوشت: حضور گسترده در این انتخابات ناامیدی را برای دشمن رقم خواهد زد.