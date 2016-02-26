اجلاسیه نهایی نظریه «رهیافت بومی سازی علوم سیاسی»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه نهایی نظریه «رهیافت بومی سازی علوم سیاسی» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها برگزارمی گردد.

هدف از برگزاری این کرسی نظریه پردازی، لزوم بهره گیری اطلاع ثانوی از دستاوردهای علوم انسانی مغرب زمین به معنای «اهلی کردن»، تبدیل بیگانه به آشنا، استخدام و سواری گرفتن از نیروی موجود در نظریه ها و علوم وارداتی برای رسیدن به مقاصد خاص خود و حل مسائل ایرانی و رفع نیازهای بومی در حوزه علمی و حوزه کاربردی است. بنابراین بومی سازی با استخدام رابطه برقرار می‌کند و صورتبندی های متفاوتی در یک پیوستار پیدا می کند و از کاربرد یک نظریه بدون جرح و تعدیل در یک سر طیف تا تولید نظریه مبنایی مقامات و منازل گوناگونی پیدا می‌شود که در این خصوص از این نظریه دفاع خواهد شد.

در این نشست علمی که دکتر ابراهیم برزگر به عنوان ارائه دهنده نظریه سخنرانی خواهد داشت؛ آقایان دکتر بهروز لک، دکتر جلال درخشه، دکتر منصور میراحمدی، دکتر کاووس سیدامامی به عنوان داور و دکتر غلامرضا خواجه سروی، دکتر محمد باقر خرمشاد، دکتر محمد حسین جمشیدی و دکتر حسین جمالی به عنوان ناقدان بحث حضور دارند.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست علمی می توانند یکشنبه ۹ اسفندماه از ساعت ۱۰ به سالن شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) مراجعه نمایند.