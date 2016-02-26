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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران:

داشتن صداقت ویژگی نماینده مجلس باشد

داشتن صداقت ویژگی نماینده مجلس باشد

نوشهر - سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران، داشتن صداقت را ویژگی یک نماینده مجلس بیان کرد و گفت: حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در تعالی کشور مؤثر است.

رضا سیم خواه در حاشیه حضور در پای صندوق رأی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تأثیر مشارکت مردم در انتخابات در ابعاد ملی و بین‌المللی مشخص است گفت: این حضور اثرات فوق‌العاده‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات انتخابات در دوره‌های گذشته تکاپوی خاصی داشت گفت: خروش تبلیغات انتخابات در دوره‌های قبل نسبت به دوره کنونی بی‌نظیرتر بود و این روند را نباید به‌حساب مردم گذاشت بلکه به عملکرد برخی مسئولان نسبت دارد.

وی با اشاره به اینکه انتخابات به معنای تغییر است اظهار داشت: نماینده مجلس باید وعده‌هایی دهند که کاربردی باشد و مهم‌ترین ویژگی نماینده مجلس باید صداقت باشد و تغییری در قبل و بعد از رفتن به مجلس در او ایجاد نشود.

سیم خواه با عنوان اینکه برخی نمایندگان بعد از ورود به مجلس مردم را فراموش می‌کنند، بیان داشت: این در حالی است که مردم هوشیار هستند و نمایندگان باید وعده‌های شدنی و به‌حق بدهند.

سرمربی تیم ملی فرنگی جوانان کشور، صداقت را مهم‌ترین ویژگی نمایندگان برشمرد و گفت: در هیچ جای دنیا چنین مردمانی نداریم و باید قدر این مردم را بدانیم.

سرمربی تیم کشتی ایران در المپیک پکن با تأکید بر اینکه مردم مافوق العاده و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند افزود: اگر دنیا جلوی مردم بیستند نمی‌توانند کاری از پیش برند زیرابه وطن خودشان علاقه دارند.

سیم خواه یادآور شد: طبیعتاً مردم در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس می‌توانند یک نفر را برای مجلس انتخاب کنند و امیدواریم این انتخاب به‌درستی صورت گیرد.

کد مطلب 3566351

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