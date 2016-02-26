۴۰۰۰ نفر برای برقراری نظم و امنیت انتخابات در زنجان مشارکت دارند

سرهنگ اسماعیل اسماعیلی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای برقراری امنیت و نظم در انتخابات بیش از ۴ هزار و ۹۵۰ نفر مشارکت دارند.
وی اظهار کرد: در این راستا نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیج در این روز مهم فعال هستند
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: این نیروهای امنیتی و انتظامی مسئولیت حفاظت از صندوقهای اخذ رأی و برقراری نظم و امنیت در شعب را بر عهدهدارند.
سرهنگ اسماعیلی تأکید کرد: خوشبختانه پلیسراه و راهنمایی و رانندگی در بحث تأمین امنیت مسائل ترافیکی هم فعالیت دارند.
وی به تخلفات رخداده از سوی هواداران کاندیداها در استان زنجان طی روز انتخابات اشاره کرد و گفت: انگشتشمار مواردی گزارششده ولی جدی نبوده است.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه طی یک هفته تبلیغات کاندیداها هیچگونه مشکلی به وجود نیامده است.
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