حضور پرشور مردم شرق تهران در انتخابات/تعجب خبرنگاران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امروز جمعه هفتم اسفندماه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری برگزار می‌شود، مردم شرق تهران حضور پرشوری در این انتخابات داشتند و اکثر محل‌هایی که صندوق‌های رای‌گیری در آنها قرار داده شده با ازدحام جمعیت روبرو است.

در یکی از مراکز مهم رای‌گیری در شرق تهران که مسجدالنبی است مردم از همان دقایق آغاز رای‌گیری در این محل حضور یافته و صف‌های بیش از ۲۰۰ نفری برای آقایان و بیش از ۱۰۰ نفری برای خانم‌ها مقابل مسجد ایجاد شده است.

در این بین چندین شبکه داخلی و خارجی برای پوشش این حضور پرشور در محل مسجدالنبی حضور یافتند که خبرنگاران آمریکایی و سوئیسی از حضور مردم شگفت‌زده شدند.

بویژه یک عکاس آمریکایی با شور خاصی به تصویربرداری و مصاحبه با رای‌دهندگان می‌پرداخت.

یک مادر شهید که با عکس پسرش برای رای دادن به محل صندوق آمده بود، یک زن و شوهر سالخورده که با ویلچر به این مسجد آمده بودند و مادرانی که با کودکان خردسال ساعاتی در این صف‌های طولانی برای رای دادن انتظار می‌کشیدند، برخی از حاشیه‌های جالب و فراموش‌نشدنی امروز بود.

در قسمت آقایان، فردی که خود را پدر شهید می‌دانست ناگهان بلند فریاد زد که من ایرانی‌ام، وطنم، افتخار من است و امروز که می‌بینم چنین حضور پرشوری دارید (خطاب به مردم) به خودم می‌بالم.

یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که روحانی بود هم در صفوف مردم قرار داشت تا برای رای‌گیری حضور یابد.

بخشی از حضور پرشور مردم در محل مسجدالنبی به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی داخلی در دو بخش فارسی و عربی پخش می‌شود. در این بین مجریان مطرح ورزشی نیز برای پوشش تصویری انتخابات حضور یافته‌اند