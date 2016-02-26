  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

هادی خامنه ای در جمع خبرنگاران؛

مردم، مجلسی می خواهند که به دنبال اشتغال و رفع رکود باشد

مردم، مجلسی می خواهند که به دنبال اشتغال و رفع رکود باشد

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: مردم به دنبال نمایندگانی هستند که به دنبال اشتغال و رفع رکود اقتصادی باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی خامنه ای ظهر امروز در حاشیه شرکت در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم در حسینیه جماران، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم به دنبال نمایندگان توانمند در قانون گذاری هستند، اظهارداشت: در انتخابات امروز، مجموعه ای از خصوصیات در ذهن مردم است و مردم به دنبال نمایندگانی هستند که به دنبال اشتغال و رفع رکود اقتصادی باشند و در این رابطه برنامه ریزی کنند.

وی افزود: ما با حفظ استقلال و به دور از احتیاج به غرب، مسیر خود را ادامه خواهیم داد و در جایی که غربی ها شرایط را رعایت کنند، ارتباط با آنها را لازم می دانیم.

عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد: رابطه ایران با غرب باید بر اساس احترام متقابل و بدون کسب برتری باشد.

خامنه ای تصریح کرد: غربی ها باید روشهای نادرست خود را جبران کرده و از ایران معذرت‌خواهی کنند؛ ۵۰ سال از عمر ایران قبل از انقلاب در حالی گذشته است که انگلیس، ایران را تحت استعمار خود کرده بود، به همین دلیل آنها باید معذرت‌خواهی کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار یکی از رسانه های خارجی مبنی بر اینکه عده ای در ایران تصویر ملکه انگلیس را بر روی شتر قرار داده اند، گفت: این کارها را افراد غیر مسئول انجام می دهند و معیار برای ما، کار حکومت است. از این قبیل کارها در انگلیس و آمریکا هم اتفاق می افتد.

کد مطلب 3566359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها