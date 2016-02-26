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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین:

پیامک های ارسالی در استان قزوین در تایید و رد صلاحیت ها کذب است

پیامک های ارسالی در استان قزوین در تایید و رد صلاحیت ها کذب است

قزوین- رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت : هیچ داوطلب جدیدی در استان به لیست نامزدهای مجلس شورای اسلامی اضافه نشده و ارسال پیامک هایی مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبی کذب محض است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی روز جمعه ضمن بازدید از چند شعبه اخذ رای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت رای گیری از مردم و شایعات مطرح شده در خصوص تایید و یا رد صلاحیت برخی داوطلبان اظهارداشت: هیچ گونه تاییدیه یا رد صلاحیت جدیدی در خصوص داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی طی دیروز و امروز انجام نشده و مردم لازم است فقط به اعلامیه و اطلاعیه ها و لیستی که از سوی فرمانداری ها و بخشداری ها در شعب اخذ رای نصب شده توجه کنند.

وی افزود: شایعات و پیامک هایی که مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبی برای برخی افراد ارسال شده صحت ندارد و ارسال کنندگان این پیامک ها شناسایی شده اند که با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان گفت: برخی از هواداران نامزدها ممکن است شایعاتی را مطرح کنند که شهروندان و عموم مردم باید به این شایعات و جوسازی ها هیچ اعتنایی نکنند و پیامها و اطلاعیه هایی که توسط مراجع ذی ربط و ستاد انتخابات استان از طریق صدا و سیما و رسانه ها قرائت و اطلاع رسانی می شود توجه کنند.

رحیمی یادآورشد: در این ایام شایعات زیادی مطرح می شود که کار دشمنان انقلاب است و می خواهند مردم با ایجاد تفرقه دچار مشکل شوند لذا انتظار داریم به شایعات توجه نکنند و آنچه لازم باشد از طریق ستاد انتخابات استان اعلام می شود.

حضور مردم در شعب اخذ رای قابل توجه است

وی افزود: از ساعت ۸ صبح امروز که انتخابات آغاز شد از برخی شعب بازدید کردیم و گزارش های دریافت شده نشان می دهد وضعیت خوبی داریم و استقبال از انتخابات قابل توجه است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تصریح کرد:در حال حاضر انتخابات با نظم و آرامش درتمام مناطق استان در حال اجراست و براساس گزارش های دریافتی از مناطق مختلف حضور مردم در پای صندوق های رای گسترده و پرشور است که باید آن را تحسین کرد.

رحیمی گفت: با توجه به گزارش هایی که از شعب اخذ رای در مناطق و نواحی مختلف استان می رسد پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم در این دوره بیشتر از دوره های قبل باشد.

وی تصریح کرد: برای برخی از روستاهای کم جمعیت و صعب العبور با پیش بینی های انجام شده شعب سیار هم در نظر گرفته ایم و انتظار می رود مردم در در ساعاتی که تعیین شده در پای صندوق های رای حضور پیدا کنند و در شهرها نیز برای بیمارستان ها، پادگان ها، زندان و نمایشگاه ها صندوق های سیار اعزام می شود تا امکان رای دادن برای همه شهروندان فراهم شود.

رای دادن را به ساعات پایان روز موکول نکنید

وی اضافه کرد: به مردم توصیه می کنیم رای دادن خود را به ساعات پایانی موکول نکنند و در همین ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند و نمایندگان منتخب را برگزینند.

رحیمی گفت: ملاک اصلی شناسنامه است و از دست اندرکاران صندوق ها انتظار داریم اگر شهروندان کارت ملی همراه نداشتند با شماره کارت ملی رای گیری کنند و از طریق سامانه شماره کدملی را بگیرند و اگر موردی بود ستاد انتخابات را در جریان قرار دهند.

رئس ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: امیدواریم این شور و وشوق را جواب دهیم و از مردم انتظار داریم رای انداختن خود را به ساعات پایانی موکول نکنند و در ساعات اولیه رای دهند رمان قانونی تا ساعت ۶ بعدازظهر است و اگر استقبال شد تمدید می شود و از طریق رسانه ها به اطلاع مردم می رسد.

کد مطلب 3566360

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