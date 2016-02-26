فتحعلی‌بیگی که این روزها در منزل بستری است درباره شرایط جسمانی خود به خبرنگار مهر گفت: از ۷ دی‌ماه که به دلیل سکته قلبی و جراحی قلب در بیمارستان بستری بودم تا امروز تقریبا ۲ ماه است که بستری هستم و در منزل به سر می‌برم. طبق نظر پزشکان معالج باید تا ۲ ماه دیگر نیز این روند بستری بودن در منزل ادامه پیدا کند تا قفسه سینه که به دلیل جراحی قلب شکافته شده بود، جوش بخورد.



وی ادامه داد: البته زخمی که به دلیل پیوند رگ، در بخش زانو ایجاد شده بود نیز مدتی عفونت کرد و ترمیم این زخم را طولانی کرد که در حال برطرف شدن است. از این رو و به دلیل آلودگی هوای تهران تا ۲ ماه دیگر نمی‌توانم به فعالیت‌های تئاتری و کار خود در تهران بپردازم.



این هنرمند با سابقه عرصه نمایش‌های آیینی و سنتی و تعزیه اظهار کرد: این روزها روی تصحیح برخی نسخه‌های چاپ شده تعزیه که به لحاظ تنظیم مشکل دارند، کار می‌کنم. همچنین روی مقاله‌ای درباره مبانی کمدی مثل بدل‌پوشی و همچنین مقاله‌ای که پیش‌تر درباره موسیقی نوشته بودم و حالا نظراتم کامل‌تر شده نیز کار می‌کنم.



فتحعلی‌بیگی درباره چگونگی انجام امور مربوط به انجمن تعزیه ایران نیز گفت: در این مقطع زمانی آقای ناصربخت که نایب رئیس انجمن تعزیه ایران است، انجام امور مربوط به این انجمن را پیگیری می‌کند.