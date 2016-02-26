فتحعلیبیگی که این روزها در منزل بستری است درباره شرایط جسمانی خود به خبرنگار مهر گفت: از ۷ دیماه که به دلیل سکته قلبی و جراحی قلب در بیمارستان بستری بودم تا امروز تقریبا ۲ ماه است که بستری هستم و در منزل به سر میبرم. طبق نظر پزشکان معالج باید تا ۲ ماه دیگر نیز این روند بستری بودن در منزل ادامه پیدا کند تا قفسه سینه که به دلیل جراحی قلب شکافته شده بود، جوش بخورد.
وی ادامه داد: البته زخمی که به دلیل پیوند رگ، در بخش زانو ایجاد شده بود نیز مدتی عفونت کرد و ترمیم این زخم را طولانی کرد که در حال برطرف شدن است. از این رو و به دلیل آلودگی هوای تهران تا ۲ ماه دیگر نمیتوانم به فعالیتهای تئاتری و کار خود در تهران بپردازم.
این هنرمند با سابقه عرصه نمایشهای آیینی و سنتی و تعزیه اظهار کرد: این روزها روی تصحیح برخی نسخههای چاپ شده تعزیه که به لحاظ تنظیم مشکل دارند، کار میکنم. همچنین روی مقالهای درباره مبانی کمدی مثل بدلپوشی و همچنین مقالهای که پیشتر درباره موسیقی نوشته بودم و حالا نظراتم کاملتر شده نیز کار میکنم.
فتحعلیبیگی درباره چگونگی انجام امور مربوط به انجمن تعزیه ایران نیز گفت: در این مقطع زمانی آقای ناصربخت که نایب رئیس انجمن تعزیه ایران است، انجام امور مربوط به این انجمن را پیگیری میکند.
پس از جراحی قلب
فتحعلیبیگی از دوران نقاهت در منزل میگوید/ رسیدگی به امور پژوهشی
داود فتحعلیبیگی که از ۷ دیماه و در پی جراحی قلب در بیمارستان و سپس در منزل بستری است، این روزها مشغول تنظیم و کار روی مقالات مختلف از جمله کار روی مبانی کمدی است.
فتحعلیبیگی که این روزها در منزل بستری است درباره شرایط جسمانی خود به خبرنگار مهر گفت: از ۷ دیماه که به دلیل سکته قلبی و جراحی قلب در بیمارستان بستری بودم تا امروز تقریبا ۲ ماه است که بستری هستم و در منزل به سر میبرم. طبق نظر پزشکان معالج باید تا ۲ ماه دیگر نیز این روند بستری بودن در منزل ادامه پیدا کند تا قفسه سینه که به دلیل جراحی قلب شکافته شده بود، جوش بخورد.
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