مردم شهرستان ملارد حماسه ساز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی فرماندار ملارد همزمان با حضور در شعب اخذ رأی و شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان شروع انتخابات بر اساس گزارش های دریافتی،شور ونشاط بسیاری در شعب اخذ رآی در جریان است.

فرماندار ملارد افزود: طی بازدید میدانی که از شعب جانمایی شده در این شهرستان داشته ایم،جمعیت انبوهی از واجدین شرایط با حضور خود در پای صندوق های رأی حماسه ساز شده اند.

وی افزود:با عنایت به کثرت رأی دهندگان و استقبال عمومی برای انتخاب کاندیدای مورد نظر،امیدواریم نظم موجود در آخرین دقایق رای گیری همچنان استمرار یابد.

خطیبی گفت:هیچگونه مشکل خاصی وجود ندارد، امکانات،اقلام و تعرفه های لازم با حضور هیأت نظارت و بازرسی مهیا و مستقر شده اند.