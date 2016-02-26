مشارکت گسترده مردم جنوب فارس در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستانهای جنوب فارس از جمله شهرستان لارستان، مهر و گراش از همان ساعات اولیه آغاز رای گیری با حضور گسترده خود پای صندوقهای رای بار دیگر حماسه خلق کردند.

فرماندار شهرستان لارستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مردم این شهرستان از همان ساعات اولیه پای صندوقهای رای حاضر شدند.

علی اکبر نجیب زاده افزود: در مناطق جنوبی استان فارس از بعد از ظهر حضور مردم پای صندوقهای رای گسترده تر می شود اما با این وجود هم اکنون شاهد ایجاد صفهای طولانی در شعب اخذ رای هستیم.

وی با اشاره به اینکه پیش بینهای لازم برای برگزاری انتخابات سالم شده، اظهار داشت: این شهرستان شامل سه حوزه لار، خنج و گراش است که در این سه حوزه ۱۸۵ شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

استقبال پرشور مردم مهر

فرماندار شهرستان گراش نیز با اشاره به حضور گسترده مردم پای صندوق های رای به خبرنگار مهر گفت: در این شهرستان ۳۲ شعبه اخذ رای پیش بینی شده که تاکنون حضور مردم در این شعبه ها گسترده بوده است.

اصغر فرودی ادامه داد: در شهرستان گراش ۳۴ هزار نفر واجد شرایط رای دهی هستند که پیش بینی می شود مردم این شهرستان با حضور پای صندوق های رای حضور حداکثری داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر انتخابات در این شهرستان در کمال آرامش و امنیت در حال برگزاری است.

۵۰هزار نفر واجد شرایط رای دهی در مهر

معاون فرماندار شهرستان مهر با اشاره به اینکه ۵۰ هزار نفر واجد شرایط رای دهی در این شهرستان هستند، به خبرنگار مهر گفت: در این شهرستان ۴۷ شعبه اخذ رای پیش بینی شده و تعرفه به اندازه کافی در اختیار شعب قرار گرفته است.

مجید غلامپور افزود: انتخابات در این شهرستان در کمال آرامش و پرشور در حال برگزاری است و استقبال مردم بسیار خوب بوده است.