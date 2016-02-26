دانشگاه تهران رکورد دار تولید مقاله علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیأت‌علمی جوان دانشگاه در حوزه‌های علوم انسانی، با مسئولان پژوهشی دانشگاه تهران دیدار کردند.

در این نشست محمد رحیمیان، بر تداوم برگزاری این ‌‌گونه نشست‌ها با حضور استادان و پژوهشگران تاکید کرد و افزود: دانشگاه تهران، سه‌برابر دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور، مقاله علمی تولید کرده است، این امر نشان‌دهنده توجه ویژه دانشگاه تهران به علوم انسانی است.

ظرفیت بالای ایران درزمینه علوم انسانی

معاون پژوهشی دانشگاه تهران ادامه داد: ایران در زمینه علوم انسانی ظرفیت‌های زیادی دارد و باید به زبان علمی یافته‌های خود را به دنیا عرضه کنیم و سهم خود را در تولید مقالات علمی در حوزه علوم انسانی در دنیا افزایش دهیم.

رحمت ستوده‌باغ، مدیر کل پژوهشی دانشگاه تهران نیز در ادامه از اعضای هیأت‌علمی جوان دانشگاه به عنوان ظرفیت عظیم دانشگاه یاد کرد که می‌توانند در ارتقای جایگاه علمی و مدیریتی دانشگاه تاثیر مهمی داشته باشند.

وی با تاکید بر انتقال تجارب استادان پیشکسوت به استادان جوان دانشگاه گفت: مدیریت دانشگاه این آمادگی را دارد که راه‌کارهای لازم و ضروری را برای انتقال تجارب به استادان جوان انجام بدهد.

گسترش ارتباطات برون سازمانی استادان جوان

مدیرکل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران افزود: همچنین معاونت پژوهشی از گسترش ارتباطات برون سازمانی استادان جوان برای تعامل بیشتر با بخش‌‌های مختلف جامعه حمایت لازم را خواهد کرد.

رنج دانشگاه تهران از نبود کار گروهی بین اساتید

وی با تاکید بر انجام کارهای گروهی در فعالیت‌های پژوهشی گفت: دانشگاه تهران به‌شدت از نبود کارگروهی در بین‌ اعضای هیأت‌علمی رنج می‌برد، در حالی‌که ظرفیت افراد در تیم مکمل یکدیگر است و قابلیت‌های مجموعه را افزایش می‌دهد و موجب هم‌افزایی می‌شود.

ایجاد تعادل میان تولید مقاله و کار پژوهشی

مدیرکل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران گفت: باید تعادلی میان تولید مقاله و کار پژوهشی ایجاد شود و با تعادل میان این دو می‌توانیم ضمن حل مسایل و مشکلات جامعه، در عرصه‌های بین‌المللی حضور بهتری داشته باشیم.

حمایت از اعضای هیأت‌علمی جوان دانشگاه تهران

مدیرکل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه همچنین به انتقال تجارب به استادان جوان، حمایت از اعضای هیأت‌علمی جوان برای تعامل بیشتر با جامعه، کوتاه‌کردن مدت ارتقاء آنان و برگزاری جلسات بد و استخدام اعضای هیأت‌علمی جدید در هر سال تاکید کرد.