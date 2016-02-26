مردم به معاندان داخلی و خارجی نظام نه گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی پیش از ظهر جمعه با حضور در یکی از شعب اخذ رأی در ملارد، رأی خود را به صندوق انداخت.

امام جمعه ملارد در حاشیه شرکت در انتخابات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) مبنی بر واجب بودن حفظ انقلاب اظهار داشت: امروز یکی از مقاطع حساس انقلاب است و در واقع میعادگاهی است که عموم مردم ولایتمدار شهرستان با حضور خود به جهانیان اثبات می کنند که هیچگاه از آرمان های نظام و رهبری معظم انقلاب و خون پاک و مطهر شهدا دست نخواهند کشید.

امام جمعه ملارد افزود:حضور مردم در این امر خطیر یک نوع عبادت جمعی بوده که اهمیت آن از عبادت فردی بیشتر است و در این آزمون نیز مردم مانند یوم الله ۲۲بهمن، دلدادگی خود به اسلام و نظام را برای جهانیان به تصویر می کشند و یک نه بزرگ به معاندان داخلی و خارجی خواهند گفت.

امام جمعه ملارد در ارتباط با هجمه رسانه ای دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و تحت الشعاع قرار دادن حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای گفت:دشمنان نظام به واقعیت اشراف دارند، در پیشرفته ترین کشورهای دنیا، حداکثر حضور مردمی در مناسبات رای گیری ۳۲ درصد بوده اما مردم ما با عهد و پیمان خود همواره با مشارکت بالای۶۰ تا ۸۰ درصدی، شرمندگی و سرافکندگی را برای دشمنان نظام و عزت و افتخار را برای میهن اسلامی خلق کردند.