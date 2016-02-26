نشاط انتخاباتی در آذربایجان شرقی حکم فرما شد/فرصتی برای خلق حماسه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فائزه زنجانی: سرانجام ثانیه شماری ها برای آغاز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز، هفتم اسفندماه پایان یافت و ساعت هشت صبح آغازی شد برای خلق حماسه ای دیگر توسط مردم.

در همان ساعات ابتدایی روز و قبل از باز شدن در شعب انتخاباتی در جای جای استان، صف های طویلی که پشت در این شعب ایجاد شده بود، می توانست نمایانگر حضور پرشور از همان دقایق اولیه باشد.

اندکی پای حرف رای دهندگان که بنشینی، شور و نشاط را می توانی در جمله به جمله آن ها حس کنی، هر کدام ظاهری متفاوت با عقاید مختلف سیاسی دارند اما همگی با یک هدف آمده اند، هر کدام در سخنانشان از وظیفه اجتماعی و الهی که بر گردن دارند، می گویند.

مردم آذربایجان شرقی این بار نیز مثل همه زمان ها آمده اند تا پایبندی همیشگی خود به نظام و رهبری را نشان دهند، حاضر بودن در تمامی صحنه ها افتخاری همیشگی بر گردن تمام آذربایجانی ها است.

امروز از پیر و جوان تا کودک و بزرگ آمده اند، به گفته رییس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی دو میلیون و ۹۰۰ هزارنفر در استان واجد شرایط رای هستند که از این میزان ۱۴۳ هزار نفر رای اولی بوده و ذوق و شور ویژه این رای اولی ها در بازدید از شعب انتخاباتی رنگ و بوی خاص خود را دارد.

با وضو به پای صندوق رای آمده ام

یکی از همین رای اولی ها در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: صبح اول وقت با وضو از خانه خارج شدم چرا که با تمام وجود باور دارم شرکت در این انتخابات امر واجبی بر گردن هر ایرانی است و باید تقدس ویژه ای برای آن قایل شد.

این جوان می گوید: صبح اول وقت به پای صندوق آمدیم تا به فرمان رهبری لبیک گفته و با هر رای، شعار مرگ بر آمریکا را عملی کنم.

وی ادامه می دهد: از تمامی جوانان می خواهم فارغ از سلایق مختلفی که دارند به پای صندوق های رای بیایند تا اقتدار نظام جمهوری اسلامی را بار دیگر بر زبان ها جاری سازند.

شرکت در انتخابات اثبات وفاداری به نظام است

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی جزو اولین نفراتی بودند که در پای صندوق های رای حاضر شده و رای خود را به این صندوق ها انداختند.

آیت الله محسن مجتهد شبستری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور مردم که در این شعبه و دیگر شعبات مشاهده می شود نشان از وفاداری ویژه مردم به نظام و علاقه آن ها به کشورشان است.

وی ادامه داد: مردم با این شور حضور نشان می دهند که هم نسبت به ولایت فقیه و هم دولت و دیگر ارگان های جمهوری اسلامی متعهد هستند.

نماینده ولی فقیه در استان افزوذ: مردم باید با انتخابی آگاهانه و حضور پرشور در این انتخابات به ندای رهبری لبیک بگویند و به میزانی که حضور باشکوه باشد، به همان میزان نیز دشمنان اسلام و ایران را ناامید کرده ایم.

انتخاباتی پرشور تاثیر مستقیمی در رسیدن به اهداف برجام دارد

استاندار آذربایجان شرقی نیز با حضور در مسجد انگجی در انتهای صف طویل این شعبه رای گیری ایستاده و در مقابل اصرار مسئولان مختلف شعبه، گفت: در این انتخابات ما به عنوان خادمان ملت مطرح هستیم و باید همانند دیگران در صف بایستیم.

اسماعیل جبارزاده در پای صندوق رای این شعبه گفت: پس از ثانیه شماری های فراوان برای فرا رسیدن این روز، سرانجام روز حماسه فرا رسیده و مردم مثل همیشه با حضور در پای صندوق های رای وفاداری خود به نظام و رهبری را نشان دهند.

وی افزود: به هر میزان که امروز مشارکت مردم گسترده تر باشد به همان میزان نیز دشمنان مایوس تر می شوند و بار دیگر به جهانیان قدرت و اقتدار خود را ثابت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هر چقدر مشارکت بیشتر باشد به همان میزان می توان به اهداف برجام نزدیک شد و به عبارتی رابطه مستقیم در این زمینه وجود دارد.

۲۸۸۹ شعبه اخذ رای در استان مستقر است

رییس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره ای به تعداد شعب اخذ رای در استان کرده و می گوید: در ۴۴ حوزه اصلی و فرعی استان، دو هزار و ۸۸۹ شعبه اخذ رأی مستقرشده است که از این تعداد دو هزار و ۱۷۷ شعبه ثابت و ۷۱۲ شعبه سیار خواهد بود.

سعید شبستری در خصوص تعداد شعب اخذ رأی در شهرستان تبریز نیز می‌گوید: در این شهرستان نیز درمجموع ۷۱۵ شعبه اخذ رأی موجود خواهد بود که از مجموع شعب اخذ رأی استان، یک هزار و ۳۷۰ شعبه شهری و یک هزار و ۵۱۹ شعبه روستایی است.

وی از مستقر شدن ۱۵ نفر در هر یک از شعب اخذ رأی خبر داد و گفت: درمجموع ۴۵ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و حفاظت در برگزاری انتخابات هفتم اسفند مشارکت خواهند کرد.

تنها چند ساعتی از آغاز زمان اخذ رای نگذشته اما خیلی ها در همین ساعات اولیه آمدند، آمدند تا نشان دهند که باز هم همانند همیشه در صحنه هستند، امروز صندوق های رای به انتظار من و تو است تا این همدلی ما را به رخ جهانیان بکشاند.