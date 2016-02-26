به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز رأی گیری و گشوده شدن درب شعب اخذ رأی، سیل عظیم مشتاقان نظام و انقلاب با حضور یکپارچه خود و با اشتیاقی وصف ناشدنی، کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کردند.

مسئولان شهرستان ملارد اعم از فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه و دادستان و رئیس دادگستری این شهرستان با حضور میدانی در شعب اخذ رأی از نزدیک شاهد حماسه آفرینی مردم این خطه از غرب استان تهران بودند.

جواد جبله دادستان شهرستان ملارد در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به مناسبت حضور حداکثری مردم از آغاز زمان رأی گیری عنوان کرد: شکوه کم نظیری که امروز شاهد هستیم، حاصل بیعت ناگسستنی مردم و رهبری معظم انقلاب است که همواره در حساس ترین لحاظ انقلاب، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرده اند.

وی در خصوص امنیت انتخابات در این شهرستان نیز عنوان کرد: با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، هیچگونه خلل و نارسایی وجود ندارد و مردم در کمال آرامش در حال ریختن آرای خود به صندوق های رای هستند.

انتخابات، شب قدر انقلاب است

سرهنگ محسن رضایی فرمانده سپاه شهرستان ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با ابراز خشنودی از حضور و مشارکت انبوه مردم در پای صندوق های رأی عنوان کرد: یکی از عناصر اصلی حفظ انقلاب، انتخابات است که به تعبیر مقام معظم رهبری، انتخابات، شب قدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و امروز شاهدیم مردم ولایتمدار این شهرستان همچون سال های گذشته با هوشمندی و بصیرت در پای صندوق های رأی حاضر شده اند.

وی افزود:مردم ساکن در این شهرستان همچون سال های گذشته، سینه های خود را در برابر دشمنان سپر کردند و اقتدار مردمی و درونی نظام اسلامی را به رخ جهانیان می کشند.

رأی من سیلی به دشمن است

حمید خاوندی یکی از ساکنان شهرستان ملارد که با حضور در شعبه اخذ رای مصلی این منطقه در کنار خانواده خود برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود در این محل حاضر شده بود در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رأی من سیلی به دشمن من است و ما امروز با رأی خود ثابت می کنیم که سرنوشت خود و کشور عزیزمان ایران را با آرای خود رقم می زنیم.

وی افزود: برای دشمنان نظام و انقلاب قابل تحمل نیست این حضور پرشور و ما با صفوف متحد خود ثابت می کنیم که نسل جوان انقلاب همچون دوران دفاع مقدس از هیچ تلاشی برای حفظ کشور دریغ نخواهند کرد.

مصطفی اردستانی یکی از دانشجویان ساکن در این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، علت حضور در پای صندوق رأی را نخست یک تکلیف شرعی و الهی عنوان کرد که آینده خود و خانواده اش به آن وابسته است.

وی گفت: در شرایطی که شهدای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با جان خود آرمان ها و حیات ایران اسلامی را تضمین کردند، بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور، خیانت و جفا به خون پاک رزمندگان اسلام و آرمان های ا نقلاب است.

دشمنان نظام مأیوس و درمانده هستند

حجت الاسلام محمد جواد میرزاده امام جماعت یکی از مساجد شهرستان ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امروز دشمنان نظام بار دیگر مایوس و درمانده خواهند شد و امت اسلامی اثبات می کنند که با بصیرت و آگاهی، مسیر صحیح تعالی کشور و نظام را می پیمایند.

وی افزود: در مقابل این شور عظیم مردمی از کاندیدای منتخب در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با وضع و تصویب قوانین اصولی و کارآمد و نظارت صحیح بر اجرای آن، روند رشد، پیشرفت و سعادت کشور را تسریع کنند.

میرزاده یادآور شد: ارکان و نهادهای متعددی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف شده که هر کدام به نوبه خود سهمی در تحقق اهداف آرمانی و مقدس نظام اسلامی ایفا می کنند که مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از نمونه نهادهای حساس و تعیین کننده به شمار می روند که عملکرد آنها متضمن حفظ و نشاط انقلاب است.