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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

استاندار اصفهان خبر داد:

رصد تعداد شرکت‌کنندگان اصفهانی در انتخابات به صورت لحظه ای

رصد تعداد شرکت‌کنندگان اصفهانی در انتخابات به صورت لحظه ای

اصفهان – استاندار اصفهان از رصد تعداد شرکت کنندگان در انتخابات در استان اصفهان به صورت لحظه ای و آنلاین و برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اصفهان در ادامه بازدید خود از شعب مختلف اخذ رای در شهر اصفهان به میدان نقش جهان اصفهان رفت و از نزدیک از روند رای گیری در این شعبه بازدید کرد.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار به صورت آنلاین تعداد شرکت کنندگان در انتخابات در استان اصفهان را رصد می کنیم، اظهار داشت: در این دوره از انتخابات مردم به توصیه رهبر معظم انقلاب گوش فرادادند و در ساعات اولیه پای صندوق های رای حضور یافتند.

رسول زرگرپور تصریح کرد: گزارشاتی که تاکنون از شعب اخذ رای در استان اصفهان به دست آمده نشان می دهدکه استقبال مردم استان برای حضور بسیار خوب بوده است.

کد مطلب 3566375

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