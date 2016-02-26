مردم پارسیان وفاداریشان را به نظام نشان دادند

محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در سخنانی، انتخابات را هم وظیفه و هم حق ملت است و انتخابات، کاری بزرگ و خیر و همیشه حائز اهمیت است و در برخی مقاطع نیز اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رأی مردم حق الناس است، گفت: منظور از حق الناس فقط شمارش آرا نیست بلکه منظور آن است که تمام ساز و کارهای انتخابات و فرآیند آن حق الناس است و این موضوع نشان از اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی دارد و این همه تأکید، صرفاً در راستای تحقق عدالت است.

رادمهر خاطرنشان کرد: مردم ایران اسلامی و بويژه مردم شريف شهرستان پارسيان امروز با حضوري گسترده و باشکوه خود در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بار دیگر وفاداریشان را به نظام اسلامی و ولایت فقیه نشان داده و مشت محکمی بر دهان دشمنان قسم خورده این نظام خواهند زد و پاي ارزشهاي انقلاب و حفاظت و حراست و پاسداري از ارزشها ايستاده اند.

فرماندار پارسيان گفت: فراهم کردن زمینه مشارکت و حضور مردم در پای صندوق های رای و صیانت از آرای آنان از مهمترین وظایف دست اندرکاران برگزاری انتخابات است.