مدیریت استان کرمان بی طرفی در انتخابات را رعایت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر جمعه در نشست با اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در استان کرمان با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات در ساعات نخستین رای گیری اظهار کرد: تمام توان خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در کرمان به کار گرفته ایم.

وی با اشاره به حضور یک نماینده از شورای تامین استان کرمان در شهرستان هایی که دارای حساسیت بالا هستند، افزود: مدیریت استان در امر انتخابات بی طرفی کامل را حفظ کرده و همواره به فرمانداران نیز در این خصوص تذکر داده ایم.

رزم حسینی از برگزاری جلساتی با کاندیداهای مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: با همکاری کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری کمترین تخلف در استان کرمان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مردم هوشمند بوده و بر عملکرد مسئولان نظارت دارند، افزود: باید بی طرفی خود را برای مردم به اثبات برسانیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره تاثیر عملکرد مسئولان بر اعتماد مردم به نظام، گفت: ما وظیفه داریم با خدمت رسانی صادقانه این اعتماد را تعمیق بخشیم.

وی گفت: در حال حاضر ۹۰ کاندیدای مجلس شورای اسلامی برای ۱۰ کرسی در استان کرمان با یکدیگر رقابت می کنند.