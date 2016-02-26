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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۶

کرملین تأکید کرد؛

حملات روسیه به مواضع تکفیریها در سوریه پس از آتش‌بس ادامه می‌یابد

حملات روسیه به مواضع تکفیریها در سوریه پس از آتش‌بس ادامه می‌یابد

کاخ کرملین با صدور بیانیه ای از ادامه حملات هوایی جنگنده های روسی به مواضع تروریست های تکفیری در سوریه پس از برقراری آتش بس در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، کاخ کرملین امروز جمعه در خصوص ادامه عملیات نظامی روسیه علیه تکفیری ها در سوریه بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه کرملین آمده است: حملات هوایی جنگنده های روسی به مواضع تکفیری ها در سوریه پس از برقراری آتش بس در این کشور متوقف نخواهد شد و ادامه پیدا می کند.

کرملین در بیانیه خود همچنین آورده است: موفقیت آتش بس به شکست تروریست های تکفیری در سوریه بستگی دارد.

از سوی دیگر، در خصوص موعد ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه پس از برقراری آتش بس نیز یک مقام عالی رتبه در وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است: احتمال دارد که این مذاکرات در روز 7 ماه آینده میلادی ازسرگرفته شود.

گفتنی است، قرار است از فردا شنبه توافق آتش بس میان واشنگتن و مسکو در سوریه به اجرا درآید.

کد مطلب 3566382

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