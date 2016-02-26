وزیر بهداشت بعد از اتاق عمل پای صندوق رای رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز جمعه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، پای صندوق رای رفت.

وزیر بهداشت که صبح امروز برای انجام عمل جراحی یک بیمار به اتاق عمل رفته بود، بعد از پایان جراحی و خروج از اتاق عمل، پای صندوق سیار رفت و رای خود را به صندوق انداخت.

وی بعد از اینکه رای خود را به صندوق رای انداخت، گفت: رای دادن در لباس خدمت وظیفه است هر چند که مهم نیست در چه لباس و چه جایگاهی باشید، مهم این است که در این برهه از زمان رای دادن مهم‌ترین کاری است که باید انجام دهیم چرا که این رای سرنوشت کشور را رقم می‌زند.

هاشمی ادامه داد: این انتخابات فرصتی است که امام راحل ایجاد کرده و باید ارزش آن را دانست مردم کشور ما هم فهیم و قدر دان هستند و فرصت را برای رقم زدن سرنوشت کشورمان مغتنم می‌دانند.

وزیر بهداشت افزود: افتخار می‌کنیم که کشورمان در منطقه اولین کشوری است که از شخص اول کشور که رئیس جمهور است تا نماینده‌های خانه ملت را خودشان انتخاب می‌کنند و حق انتخاب دارند.

وی در خصوص حضور صندوق‌های سیار در بیمارستان‌ها تصریح کرد: از شورای نگهبان، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، هیئت نظارت بر انتخابات، صداوسیما، نیروی انتظامی و همه کسانی که امکان رای گیری در بیمارستان‌ها را فراهم می‌کنند کمال تشکر و قدردانی را دارم.