تکذیب درگیری منجر به مرگ توسط هواداران یکی از کاندیداها در هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله مرادی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح تمام شعبات اخذ رای در اقصی نقاط استان کرمانشاه در نهایت آرامش و امنیت مستقر شده و روند اخذ رای بهذصورت طبیعی در کلیه شعب با حضور گسترده مردم در حال انجام است.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون هبچ حادثه سوء امنیتی در روند انتخابات در استان گزارش نشده است، افزود: فرایند امنیت مطلوب برقرار و ان شاء الله این روند به نحو مطلوب تا پایان فرایند اخذ رای در استان ادامه می یابد.

مرادی درگیری منجر به مرگ توسط هواداران یکی از کاندیداها در شهرستان هرسین را تکذیب کرد و گفت: بحث تنش در انتخابات امری طبیعی است اما ما در استان تاکنون نزاع و دعواهاب بزرگ نداشتیم.

این مسئول اضافه کرد: هیچ قتلی در خصوص انتخابات در هرسین اتفاق نیفتاده و ماجرا در حد بک مشاجره بوده و شایعه قتل صحت ندارد.

مرادی با بیان اینکه رصد وضعیت امنیتی انتخابات در استان در ۴ مرحله تعریف شده، اظهار کرد: مرحله نخست که ثبتنام و تایید صلاحیت کاندیداها بود که بخوبی در استان برگزار شد و هیچ حادثه ای نداشتیم، مرحله دوم ایام تبلیغات بود که صبح روز پنجشنبه ۶ اسفند به اتمام رسید و در این زمینه نیز مشکل خاصی نداشتیم.

وی ادامه داد: مرحله سوم تدابیر و تمهیدات رای گیری است که تا این لحظه با آرامش در استان در حال انجام است و مرحله پایانی تامین امنیت انتخابات است که با اعلام نتایج و شمارش آرا انجام می شود.

مرادی افزود: تقاضای ما این است که کاندیداها هیجانات ستادها و طرفداران را کنترل کنند تا این انتخابات با خیر و خوشی به فرجام برسد.