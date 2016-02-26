  1. استانها
  2. خوزستان
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

عروس و داماد آبادانی با حضور در کنار مردم رای دادند

عروس و داماد آبادانی با حضور در کنار مردم رای دادند

آبادان - عروس و داماد آبادانی با حضور در پای صندوق رای، اولین روز زندگی مشترکان خود را با بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فرحانی اصل و یاسمین ناصحی زاده داماد و عروس آبادان امروز با حضور در حوزه دبستان عمار چوئبده در شهرستان آبادان ضمن رای دادن به کاندیدهای مورد نظر خود رد مجالش خبرگان رهبری و شورای اسلامی، اولین روز زندگی مشترک خود را با بیعت مجدد با آرمان های انقلاب اسلامی جشن گرفتند.

این دو زوج آبادانی در خصوص هدف از این کار خود گفتند: با این کار به دنیا نشان می دهیم که ما مردم ایران و شهروندان آبادانی در هر شرایطی حتی در بهترین روز زندگی که همان روز ازدواج است نیز تجدید بیعت خود با آرمان های انقلاب اسلامی و تقویت نهال انقلاب را فراموش نمی کنیم.

این حرکت زیبای این زوج آبادانی با تشویق حاضران در شعبه رای گیری همراه بود و آنان برای خوشبختی این زوج جوان و انقلابی آبادان دعا کردند.

۲۴۰ هزار نفر در آبادان واجد شرایط رای دادن هستند که حق انتخاب سه کاندیدا از میان ۳۲ کاندیدای مجلس شورای اسلامی را دارند.

 

کد مطلب 3566389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها