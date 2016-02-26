عروس و داماد آبادانی با حضور در کنار مردم رای دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فرحانی اصل و یاسمین ناصحی زاده داماد و عروس آبادان امروز با حضور در حوزه دبستان عمار چوئبده در شهرستان آبادان ضمن رای دادن به کاندیدهای مورد نظر خود رد مجالش خبرگان رهبری و شورای اسلامی، اولین روز زندگی مشترک خود را با بیعت مجدد با آرمان های انقلاب اسلامی جشن گرفتند.

این دو زوج آبادانی در خصوص هدف از این کار خود گفتند: با این کار به دنیا نشان می دهیم که ما مردم ایران و شهروندان آبادانی در هر شرایطی حتی در بهترین روز زندگی که همان روز ازدواج است نیز تجدید بیعت خود با آرمان های انقلاب اسلامی و تقویت نهال انقلاب را فراموش نمی کنیم.

این حرکت زیبای این زوج آبادانی با تشویق حاضران در شعبه رای گیری همراه بود و آنان برای خوشبختی این زوج جوان و انقلابی آبادان دعا کردند.

۲۴۰ هزار نفر در آبادان واجد شرایط رای دادن هستند که حق انتخاب سه کاندیدا از میان ۳۲ کاندیدای مجلس شورای اسلامی را دارند.