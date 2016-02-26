به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی ناصری دقایقی پیش، هنگام انداختن رای خود در صندوق انتخابات اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران تحت نظر امام زمان (عج) شکل گرفته است و بر این اساس به مردم سفارش می‌کنم با حضور پر رنگ خود در صحنه‌های دفاع از نظام همچون انتخابات در شرایطی که ابرقدرت‌های جهانی و مستکبران برای دشمنی علیه این نظام متحد و به صف شده‌اند، چشم طمع دشمنان را کور کنند.

وی با بیان اینکه این حضور پرشور که امروز شاهد آن بوده‌ایم دشمن را از دستیابی به اهداف خود ناامید می‌کند، افزود: کشور ایران امروز دشمان زیادی در سرتاسر جهان دارد اما خداوند زیر سایه حضور امام زمان (عج) ای نظام را از توطئه‌ها و دشمنی‌ها حفظ می‌کند.

زعیم حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) اصفهان با سفارش بر حفظ وحدت و همدلی در میان مردم و در انتخابات و صحنه‌های مختلف دفاع از نظام گفت: تبعیت از رهبر معظم انقلاب وظیفه‌ای دینی و شرعی برای ماست و در اطاعت از فرمان ولایت‌فقیه باید همگی پای صندوق‌های رای حضور داشته باشیم.

وی ادامه داد: خداوند را به عزت حضرت محمد (ص) و آل محمد (ص) قسم می دهیم که شیعیان امیر مومنان، تابعان ولایت و حامیان نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پناه خود حفظ کند.