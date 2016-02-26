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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹

آیت الله ناصری:

مردم در راستای اطاعت از ولی‌فقیه پای صندوق‌های رای حاضر شوند

مردم در راستای اطاعت از ولی‌فقیه پای صندوق‌های رای حاضر شوند

اصفهان - آیت الله محمدعلی ناصری هنگام انداختن رای خود به صندوق گفت:تبعیت از رهبری وظیفه‌ای دینی و شرعی برای ماست و دراطاعت از امر ولی‌‌فقیه باید همگی پای صندوق‌های رای حضور داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی ناصری دقایقی پیش، هنگام انداختن رای خود در صندوق انتخابات اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران تحت نظر امام زمان (عج) شکل گرفته است و بر این اساس به مردم سفارش می‌کنم با حضور پر رنگ خود در صحنه‌های دفاع از نظام همچون انتخابات در شرایطی که ابرقدرت‌های جهانی و مستکبران برای دشمنی علیه این نظام متحد و به صف شده‌اند، چشم طمع دشمنان را کور کنند.

وی با بیان اینکه این حضور پرشور که امروز شاهد آن بوده‌ایم دشمن را از دستیابی به اهداف خود ناامید می‌کند، افزود: کشور ایران امروز دشمان زیادی در سرتاسر جهان دارد اما خداوند زیر سایه حضور امام زمان (عج) ای نظام را از توطئه‌ها و دشمنی‌ها حفظ می‌کند.

زعیم حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) اصفهان با سفارش بر حفظ وحدت و همدلی در میان مردم و در انتخابات و صحنه‌های مختلف دفاع از نظام گفت: تبعیت از رهبر معظم انقلاب وظیفه‌ای دینی و شرعی برای ماست و در اطاعت از فرمان ولایت‌فقیه باید همگی پای صندوق‌های رای حضور داشته باشیم.

وی ادامه داد: خداوند را به عزت حضرت محمد (ص) و آل محمد (ص) قسم می دهیم که شیعیان امیر مومنان، تابعان ولایت و حامیان نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پناه خود حفظ کند.

 

کد مطلب 3566390

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