انتخابات در ایلام با آرامش و نظم کامل در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم در انتخابات هفتم اسفند با شرکت گسترده خود و انتخاب افرادی اصلح که دغدغه حل مشکلات مردم و منافع نظام را دارند از این برهه حساس نیز با سربلندی بیرون خواهند آمد.

و، با ابراز خرسندی از حضور گسترده مردم در نخستین ساعات رای گیری، افزود: امید است که این مشارکت پرشور تا پایان وقت تعیین شده تداوم داشته باشد که این حضور حماسی بدون شک پایه های نظام را مستحکم تر و توطئه های دشمنان را برای کم رنگ کردن حضور مردم، نقش بر آب می کند.

وی افزود: برنامه ریزی و تدابیر لازم به منظور پوشش صندوق های رای و امنیت انتخابات توسط پلیس از ماه های گذشته صورت گرفته و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، برای تمامی شعب اخذ رای نیروی کافی پیش بینی شده و نیروهای احتیاط نیز در صورت لزوم به کارگیری خواهند شد.

سردار دولتی اظهار داشت: برگزاری انتخابات تاکنون در سایه همراهی و همکاری تمامی نهادها در کمال آرامش در حال برگزاری بوده و هیچ گونه گزارشی مبنی بر ایجاد اختلال و مشکل گزارش نشده است.

در استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربعی و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعیت، هم اکنون رقابت ۳۱ نامزد در حوزه انتخابیه ایلام برای کسب دو کرسی و هفت نامزد در حوزه انتخابیه دهلران برای کسب یک کرسی در حال برگزاری است.