ترددخودروهای حامل تصاویر کاندیداها در اطراف شعب اخذ رای ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی، سرهنگ محمدحسین احمدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا این لحظه گزارشی مبنی بر تخلف شعب اخذ رای داده نشده است، گفت: یکی از وظایف ما پاکسازی محل اخذ از تصاویر تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی است.

وی ادامه داد: چند مورد تردد خودروهای پوشیده شده از تصاویر نامزدهای انتخاباتی در اطراف شعب اخذ رای گزارش شده است که این خودروها توقیف شدند.

مسئول کمیته انتظامی و امنیتی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: از حدود شش ماه گذشته فرآیند امنیت و مقدمات انتخابات را فراهم کرده ایم.

سرهنگ احمدی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ هزار نفر مستقیما در امر انتخابات دخیل هستند، افزود: در بیش از سه هزار شعبه اخذ رای در استان از ۱۱ دستگاه مختلف مسئولیت تامین امنیت شعبات اخذ رای هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که مسئول کمیته انتظامی و امنیتی ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر از پاکسازی کامل شعب اخذ رای از تصاویر تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی داد، اما در اطراف برخی از شعبات اخذ رای تصاویر تبلیغاتی دیده شده است.