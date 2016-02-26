خبرگزاری مهر، گروه استان ها: حماسه حضور مردم ولایتمدار و انقلابی استان مرکزی در انتخابات از ساعت نخستین رای گیری در شعبه های اخذ رای این استان به منصه ظهور نشست و همچنان نیز پرازدحام تر از ساعات اولیه ادامه دارد.

هوای بهاری شهرهای استان مرکزی در هفتم اسفندماه با حضور پرشور و شعف مردم در پای صندوق های رای بهاری تر شد و مردم با سعه صدر در صف های طولانی اخذ رای، پایبندی خود به آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدایی که در این راه جان نثار کرده اند را به اثبات رساندند.

حضور قشرها و رده های سنی مختلف مردم، از رای اولی ها گرفته تا مردان و زنان کهنسال حماسه ای همه گیر و زیبا را در شعب اخذ رای استان رقم زده و همگی عشق به کشور و نظام اسلامی و وفاداری به خون شهیدان را عامل این حضور پرشور خود می دانند.

همزمان با مرکز استان، رای گیری در ۱۱ شهرستان دیگر از جمله ساوه، شازند، محلات و دیگر شهرستان ها و روستاهای استان ادامه دارد و برخی شعب لحظه به لحظه بر ازدحام جمعیت رای دهندگان افزوده می شود.

حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای در شهرستان ساوه به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان مرکزی و همچنین شهرستان خمین که زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی است بسیار چشمگیر بوده و مردم شهیدپرور و ولایتمدار این دو شهرستان در کنار مناطق دیگر استان، حماسه ای پرشورتر از دوره های قبل رقم زده اند.

در یکی از شعب اخذ رای اراک، جانبازی که یکی از پاهایش را در دوران دفاع مقدس نثار انقلاب اسلامی کرده و با دو عصا به شعبه رای گیری آمده و در صف انتظار رای دادن است، می گوید: زمانی برای دفاع از کشورم و پایبندی به انقلابم در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا کردم و امروز نیز به خاطر دِینی که در خود احساس می کنم برای رای دادن آمده ام، امروز در این جبهه با دشمن مبارزه می کنم.

پسر جوان دیگری که برای اولین بار در انتخابات شرکت می کند و خود برای صحبت پیشقدم شد، اظهار کرد: شرکت در رای گیری برای اولین بار حس بسیار خوبی را از این جهت که خود برای انتخاب فرد مورد نظر تصمیم گیری می کنم در من ایجاد کرده است و خوشحالم که به عنوان یک رای دهنده حتی در خیل عظیم رای دهندگان به اندازه خود نقشی ایفا می کنم و موثر هستم.

زن شوهر جوانی نیز مسئولیت در برابر آینده خود و فرزندانشان را علت حضور در این عرصه اعلام کردند.

اخبار رسیده از گوشه و کنار استان مرکزی حکایت از آن دارد که رای گیری در شعب اخذ رای روستایی و شهری همچنان با حضور پرشور مردم ادامه دارد و ازدحام جمعیت در ساعات بعد از ظهر بیشتر شده است.

در شعب اخذ رای استان اقشار مختلف جامعه از فرهنگیان و کارمندان تا صاحبان مشاغل آزاد و از رای اولی ها تا مسن ترین افراد، در صف های طولانی اخذ رای قرار گرفته اند و منتظرند تا با سرانگشتان رنگین خود، نقش همدلی، اتحاد و یکپارچگی را به عنوان عضوی از ملت ایران ترسیم کنند.

صندوق های اخذ رای، حضور یک میلیون و ۴۷ هزار نفری واجدین شرایط رای در استان مرکزی را به نظاره نشسته اند تا بار دیگر زادگاه امام خمینی(ره) شاهد تجدید میثاق مردم با آرمان های انقلاب اسلامی و بنیانگذار انقلاب باشد.

استان مرکزی امروز همچون جای جای ایران اسلامی ناظر و شاهد رقم خوردن حماسه ای عظیم و گسترده توسط مردم شهیدپرور و انقلابی این استان است تا هفتم اسفندماه همچون سایر روزهای پرافتخار تاریخ انقلاب ماندگار شود و روز تجلی اتحاد و همدلی میان تمام مردم ایران فارغ از هر دیدگاه و قومیتی باشد.