اقتصاد مهمترین موضوع بعد از انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه انتخابات، اظهار کرد: باید چند ساعت صبر کنیم تا نتیجه مشخص شود اما گزارشاتی که من از چند حوزه گرفته‌ام، مشارکت بسیار خوب است ولی ما هنوز در نیمه راه هستیم و انشاءالله بقیه مسیر را بتوانیم ادامه دهیم تا مردم مشارکت پرشور و جدی داشته باشند.

وی افزود: مهمترین بحث ما بعد از انتخابات، موضوع اقتصاد در شرایط پسابرجام است و مجلس آینده باید ریل‌گذاری درستی در زمینه‌های اقتصادی داشته باشند.

جلالی تاکید کرد: اساساً ما باید با نگاه توسعه‌ای پیش‌ برویم و ظرفیتی که امروز در عرصه بین‌المللی برای کشورمان در زمینه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی ایجاد شده است، می‌تواند ما را به سمت رشد توسعه هدایت کند.

رئیس فراکسیون رهروان ولایت گفت: ایران نباید مکانی برای کالاهای وارداتی غرب شود. البته نباید فرصت به دست آمده را هم از دست بدهیم بلکه لازم است انتقال تکنولوژی به ایران صورت گیرد تا جهش بزرگ اقتصادی داشته باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: این لیست یک لیست ائتلافی است و امیدواریم که این لیست درصد بالایی از کرسی‌های مجلس را بگیرد.