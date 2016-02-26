۱۸ هزار رای اولی در شرق هرمزگان/مشارکت حداکثری رودانی ها

احمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ساعت ۸ صبح امروز رای گیری در این شهرستان همزمان با سراسر کشور آغاز و مردم فهیم و ولایت مدار شهرستان با شور و اشتیاق خاص در پای صندوق های رای حاضر می شوند.

وی با اشاره به یک مورد مشاجره شخصی بین دو راکب موتور سیکلت در یکی از معابر شهری افزود: این مشاجره هیچ گونه ارتباطی با ستادهای انتخاباتی نداشته و روند انتخابات و رای گیری با اشتیاق خاص اقشار مختلف مردم در یک فضای آرام در حال انجام است.

فرماندار رودان خاطرنشان کرد: با وجود مردم فهیم و آگاه در شهرستان و تدابیر امنیتی انتظامی اندیشده شده هیچ گونه مشکل امنیتی و انتظامی در بحث انتخابات در شهرستان نخواهیم داشت و مردم بار دیگر حماسه تاریخی دیگر خلق خواهند کرد.

۱۸هزار رای اولی در شرق هرمزگان به پای صندوقهای رای می روند

فرماندار میناب با بیان اینکه حضور چشمگیر جوانان در پای صندوقهای رای نماد حضور مقتدرانه آنها است گفت : هیجده هزار رای اولی در شرق هرمزگان به پای صندوقهای رای می روند

علیرضا پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر در میناب اظهار داشت: انتخابات مظهر اقتدار یک ملت است و برای حفظ آن مردم باید حضور چشمگیری داشته باشند.

پاکدامن با اشاره به موقعیت شهرستان میناب به عنوان مرکزیت شرق هرمزگان گفت: شرق هرمزگان با حضور هجده هزار نفری جوانان و رای اولی ها همایش بصیرت و عزت و اقتدار را به نمایش خواهد گذاشت.

وی گفت: با حضور هشت نامزد در شرق هرمزگان مردم این حوزه همانند سایر مناسبتها حضوری چشمگیر در پای صندوفهای رای خواهند داشت.

پاکدامن گفت :جوانان و رای اولی ها در این انتخابات با حضور چشمگیرشان اقتداری دوباره رقم خواهند زد.