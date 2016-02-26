  1. استانها
  2. مازندران
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

فرماندار قائمشهر:

۲۰۵ هزار برگ تعرفه رای در قائمشهر توزیع شد

۲۰۵ هزار برگ تعرفه رای در قائمشهر توزیع شد

قائم‌شهر - فرماندار قائم‌شهر از توزیع ۲۰۵ هزار برگ تعرفه رأی در بین ۱۶۴ صندوق شعب اخذ رأی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر جمعه پس‌ازاینکه رأی خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در حوزه انتخابیه شهرستان قائم‌شهر، ۲۰۵ هزار برگه تعرفه اخذ برای هریک ازدو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۶۴ صندوق ثابت و یک صندوق سیار، توزیع‌شده است.

فرماندار قائم‌شهر هفتم اسفند را روز سرنوشت‌ساز مردم دانست و بیان کرد: قائم‌شهری‌ها با شور و شعور از صبح با استقبال بسیار خوب در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مورد تخلفاتی گزارش نشده، عنوان کرد: همه عوامل انتخاباتی شهرستان قائم‌شهر با تمهیدات لازم آماده دریافت آرای شهروندان هستند.

محمدی از مردم خواست رأی خود را به ساعات آخر رأی‌گیری موکول نکنند.

کد مطلب 3566401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها