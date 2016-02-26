۲۰۵ هزار برگ تعرفه رای در قائمشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر جمعه پس‌ازاینکه رأی خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در حوزه انتخابیه شهرستان قائم‌شهر، ۲۰۵ هزار برگه تعرفه اخذ برای هریک ازدو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۶۴ صندوق ثابت و یک صندوق سیار، توزیع‌شده است.

فرماندار قائم‌شهر هفتم اسفند را روز سرنوشت‌ساز مردم دانست و بیان کرد: قائم‌شهری‌ها با شور و شعور از صبح با استقبال بسیار خوب در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مورد تخلفاتی گزارش نشده، عنوان کرد: همه عوامل انتخاباتی شهرستان قائم‌شهر با تمهیدات لازم آماده دریافت آرای شهروندان هستند.

محمدی از مردم خواست رأی خود را به ساعات آخر رأی‌گیری موکول نکنند.