۲۰۵ هزار برگ تعرفه رای در قائمشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر جمعه پسازاینکه رأی خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در حوزه انتخابیه شهرستان قائمشهر، ۲۰۵ هزار برگه تعرفه اخذ برای هریک ازدو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۶۴ صندوق ثابت و یک صندوق سیار، توزیعشده است.
فرماندار قائمشهر هفتم اسفند را روز سرنوشتساز مردم دانست و بیان کرد: قائمشهریها با شور و شعور از صبح با استقبال بسیار خوب در پای صندوقهای رأی حاضر شدند
وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مورد تخلفاتی گزارش نشده، عنوان کرد: همه عوامل انتخاباتی شهرستان قائمشهر با تمهیدات لازم آماده دریافت آرای شهروندان هستند.
محمدی از مردم خواست رأی خود را به ساعات آخر رأیگیری موکول نکنند.
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