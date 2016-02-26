فعالیت ۱۰۴ شعبه اخذ رای در فیروزآباد

ابراهیم استوار میمندی فرماندار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۱۰۴ حوزه اخذ رأی در این شهرستان پیش بینی شده که تاکنون استقبال این شعبه ها گسترده بوده است.
وی افزود: در این حوزه انتخابیه دو هزار و ۱۰۰ نفر کار اجرای نظارت و تأمین امنیت انتخابات را بر عهده دارند.
استوارمیمندی گفت: در این شهرستان ۲۵ کاندیدا هستند که با یکدیگر به رقابت می پردازند.
وی اظهار داشت: تمام مقدمات فراهم شده و ۵۰ مینیبوس، ۲۰۰ خودروی سبک و دیگر ابزار و امکانات برای برگزاری انتخابات آماده شده است.
فرماندار فیروزآباد تاکید کرد: با توجه به استقبال پرشور مردم این شهرستان پیش بینی می شود مردم فیروزآباد حضور ۸۰ درصد به بالا داشته باشند.
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