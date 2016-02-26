۱۳۳۲ بازرس انتخابات گلستان را رصد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغدیر کریمی، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان این که بیش از ۱۰۰ سربازرس در حوزههای انتخابیه استان گلستان فعالیت میکنند، اظهار کرد: در ازای هر پنج صندوق شهری و ۱۰ صندوق روستایی یک سربازرس فعالیت میکنند.
وی افزود: همچنین ۱۴ بازرس ویژه از مدیران و مسئولان استانی برای ۱۴ شهرستان استان در نظر گرفتهشده است.
رئیس هیئت بازرسی استان گلستان تصریح کرد: هیئت بازرسی از دو ماه پیش در استان و شهرستانها تشکیل شد و جلسات متعدد آموزشی برای آموزش این بازرسان تشکیل شد.
کریمی گفت: وظیفه هیئتهای بازرسی صیانت از آراء مردم و نظارت و کنترل بر فرآیند انتخابات بهویژه در روز انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: باهدف نظارت و رصد جامع و کامل فرآیند انتخابات در شهرستانها و مرکز استان شماره پیامک ویژهای برای اطلاعرسانی مردم و کاندیداها در نظر گرفتهشده است که از این راه میتوانند تخلفات انتخاباتی را برای پیگیری ویژه و استفاده از ظرفیتهای ویژه قانونی به هیئتهای بازرسی اعلام کنند.
کریمی افزود: تاکنون پیامکهای متعددی ارسالشده است اما موضوعی که بحرانساز باشد و مشکل جدی ایجاد کند در حوزههای انتخاباتی دیده نشده است.
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