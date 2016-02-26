برخورد جدی با تخلفات انتخاباتی در کرمانشاه در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شهریاری ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون، تخلفات انتخاباتی را تعریف کرده و آنچه از تخلفات انتخابات در استان مشاهده شود برخورد قانونی اعمال خواهد شد.

عضو کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان کرمانشاه بیشترین تخلفات انتخاباتی استان را مربوط به تبلیغات نامتعارف کاندیداها عنوان کرد و افزود: تمام فرآیند انتخابات از طریق فرمانداری ها رصد می شود و تاکنون روند خوبی در برگزاری انتخابات در استان داشتیم.

شهریاری پیرامون تدابیر اتخاذ شده در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان افزود: در هر شهرستان شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل و در شهرستان کرمانشاه نیز ۲ شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در مجموع ۳۱ قاضی کار رسیدگی به تخلفات را پیگیری خواهند کرد.

این مسئول با بیان اینکه برخورد قانونی با تخلفات انتخاباتی در دستور کار جدی قرار دارد، گفت: کمیته حقوقی همچنین به ابهامات حقوقی نیز پاسخ می دهد و در این زمینه ابهاماتی حقوقی که در فرمانداری ها مطرح شده بود و از ما سوال کردند در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دادیم.

شهریاری تسریع در روند کار و جلوگیری از اثرگذاری ابهامات در انجام کار را از اهداف کمیته حقوقی در رفع ابهامات دانست و گفت: اگر یک کارمند دولت در هر پوششی مرتکب تخلف انتخاباتی شود تخلف او از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات در ادارات رسیدگی می شود.

وی بیان کرد: اگر فرد مرتکب تخلف انتخاباتی اداری و کارمند دولت نباشد به تخلف وی از طریق شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می شود.

شهریاری افزود: در مجموع سوالات بسیاری از ما پرسیده شده و به ابهامات حقوقی پاسخ داده شده است.

این مسئول اضافه کرد: با تشکیل کمیته های ۶ گانه از ۲۲ تیر ماه امسال روند بررسی و نظارت ها انجام شده و خوشبختانه مشکلی در این خصوص نداریم.