حضور حماسی مردم در انتخابات پیامی روشن به مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات شهرستان دامغان، محمد رضا خباز ظهر آدینه و در بازدید از روند برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در دامغان، با اشاره به اینکه حضور و مشارکت مردم استان در پای صندوق های اخذرای رضایت بخش بوده است، تصریح کرد: ملت رشید و آگاه ایران اسلامی بعد از حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باردیگر حماسه ای سیاسی و ملی را خلق و آفریدند.

وی افزود: انتخابات امروز در استان پهناور سمنان در کمال آرامش در حال برگزاری است و مردم نیز حضوری پرشکوه در پای صندوق های اخذ رای دارند همچنین این حضور و مشارکت مردم دارای دو پیام بوده که یکی به مسئولان و دیگری به دشمنان است که با این حضور وصف ناپذیر پیام ملت ایران بسیار روشن صادر شد.

رفع مشکل مردم مورد عنایت مسئولان باشد

استاندار سمنان با بیان اینکه مسئولان در درجه اول باید به پیام مردم بیش از گذشته توجه کنند و به آن اهمیت دهند و در حل مشکلات آنان گام بردارند، گفت: پیام دوم ملت رشید و سرافراز ایران اسلامی باحضور خود جوش در پای صندوق های اخذ رای به دشمنان این است که این ملت دست از آرمان های نظام و انقلاب برنخواهند داشت و تا پای جان در راه امام (ره) و شهدا حرکت خواهند کرد و در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی حضوری پررنگ و فعال خواهند داشت.

خباز با بیان اینکه مردم ایران لایق بهترین ها هستند، ابراز داشت: با حضور و مشارکت مردم در ساعات اولیه صبح امروز و در پای صندوق های اخذ رای توطئه ها و ترفندهای دشمنان با آرای ملت ایران نقش برآب شد از سوی دیگر ملت ایران همچون دوران هشت سال دفاع مقدس در تمامی عرصه ها حضور و مشارکت خوبی دارند و با این حضور خود می گویند لحظه ای دست از انقلاب و آرمان های آن برنخواهیم داشت.

وی از واجد شرایط بودن بالغ بر ۴۹۴ هزار نفر در انتخابات امروز خبرداد و افزود: برای هرچه بهتر برگزارشدن انتخابات در استان سمنان تمام تمعهیدات اندیشیده شد و هیچ کمبودی وجود ندارد.

در شهرستان دامغان ۹۳ شعبه اخذرای پیش بینی شده که از این تعداد هفت شعبه ویژه خواهران است همچنین ۱۴ نفر در شهرستان دامغان پس از تائید نهایی شورای نگهبان، در طول یک هفته فعالیت تبلیغاتی با هم به رقابت پرداختند.