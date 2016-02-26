تخلف انتخاباتی در یزد گزارش نشده است/توزیع ۹۰۰ هزار تعرفه رای

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: در برخی حوزه های انتخابیه تخلفاتی به ستاد انتخابات، هیئت نظارت و بازرسی اعلام شده اما هیچ یک از این تخلفات جدی و تاثیرگذار بر روند انتخابات نبوده است.

وی عنوان کرد: انتخابات با امنیت و آرامش کامل روال عادی خود را در شعب اخذ رای طی می کند و مردم حضوری پرشور در پای صندوق های رای دارند.

طالبی در مورد تعرفه های اخذ رای نیز اظهار داشت: ۹۰۰ هزار تعرفه رای از سوی وزارت کشور درخواست شده که این میزان به استان یزد ارسال و بین فرمانداری ها توزیع شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه در استان یزد ۶۶۵ هزار واجد شرایط رای دادن وجود دارد، عنوان کرد: از آنجا که امکان پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف وجود دارد، تعرفه ها به مقدار بسیار بیشتری در اختیار فرمانداری ها قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: به طور قطع در این دوره از انتخابات هیچ کمبودی در زمینه تعرفه در هیچ یک از شعب اخذ رای استان یزد نخواهیم داشت.

به گزارش مهر، هم اکنون ۷۱۹ شعبه اخذ رای در مناطق مختلف استان آماده دریافت آرا مردم برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستند.