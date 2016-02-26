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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

فرمانده انتظامی استان زنجان:

آرامش کامل در شعبات اخذ رأی زنجان برقرار است

آرامش کامل در شعبات اخذ رأی زنجان برقرار است

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: در حال حاضر آرامش برای حضور مردم در انتخابات برقرار است و تا کنون مشکلی در شعبات اخذ رای استان زنجان به وجود نیامده است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد مرکزی انتخابات استان زنجان، سردار علیرضا صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، افزود: خوشبختانه تعامل نیروی انتظامی با شورای تامین استان بسیار خوب است.

وی اظهار کرد: این تعامل موجب فراهم شدن نظم و امنیت قابل توجهی در اقصی نقاط استان برای برگزاری انتخابات شده است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در حال حاضر آرامش برای حضور مردم در انتخابات برقرار است و تا کنون مشکلی به وجودنیامده است.

وی افزود: امروز هم نیروی انتظامی با حداکثر آمادگی در پای صندوق‌های رای حاضر است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: نیروی انتظامی کار بررسی موقعیت شعبه‌های اخذ رای را از دیروز آغاز کرده و با آمادگی در محل ماموریت خود مستقر شده‌ است.

سردار صالحی گفت: همه مسئولان به وظایف قانونی خود عمل کنند و  ناجا با تمام توان در صدد عمل به وظایف خود هستند.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی از همه نیروهای خود در برقراری امنیت انتخابات استفاده می‌کند و  در صورت نیاز، نیروی انتظامی از توان دیگر نیروهای نظامی و پلیس افتخاری هم استفاده می‌کند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، گفت: در حال حاضر هیچ کس در استان زنجان بیکار نیست.

سردار صالحی گفت: پایداری انقلاب اسلامی همواره به حضور مردم وابسته بوده و خوشبختانه مردم مسیر حفظ دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را خوب شناخته و همواره در تمام مقتضیات زمانی در صحنه بوده اند.

وی به حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای اشاره کرد و افزود: حضور مردم در این روز بسیار ستودنی است.

کد مطلب 3566415

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