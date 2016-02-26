آرامش کامل در شعبات اخذ رأی زنجان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد مرکزی انتخابات استان زنجان، سردار علیرضا صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، افزود: خوشبختانه تعامل نیروی انتظامی با شورای تامین استان بسیار خوب است.

وی اظهار کرد: این تعامل موجب فراهم شدن نظم و امنیت قابل توجهی در اقصی نقاط استان برای برگزاری انتخابات شده است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در حال حاضر آرامش برای حضور مردم در انتخابات برقرار است و تا کنون مشکلی به وجودنیامده است.

وی افزود: امروز هم نیروی انتظامی با حداکثر آمادگی در پای صندوق‌های رای حاضر است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: نیروی انتظامی کار بررسی موقعیت شعبه‌های اخذ رای را از دیروز آغاز کرده و با آمادگی در محل ماموریت خود مستقر شده‌ است.

سردار صالحی گفت: همه مسئولان به وظایف قانونی خود عمل کنند و ناجا با تمام توان در صدد عمل به وظایف خود هستند.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی از همه نیروهای خود در برقراری امنیت انتخابات استفاده می‌کند و در صورت نیاز، نیروی انتظامی از توان دیگر نیروهای نظامی و پلیس افتخاری هم استفاده می‌کند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان، گفت: در حال حاضر هیچ کس در استان زنجان بیکار نیست.

سردار صالحی گفت: پایداری انقلاب اسلامی همواره به حضور مردم وابسته بوده و خوشبختانه مردم مسیر حفظ دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را خوب شناخته و همواره در تمام مقتضیات زمانی در صحنه بوده اند.

وی به حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای اشاره کرد و افزود: حضور مردم در این روز بسیار ستودنی است.