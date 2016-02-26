ارجاع نامه دفتر آقای مصباح درباره تشابه اسمی به فرمانداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن بازدید از این ستاد در جمع خبرنگاران گفت: در برخی از استان ها تخلف گزارش داده شده که به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه بازرسان وزارت کشور در همه شعب حضور دارند تصریح کرد: بازرسان گزارش های لازم را به ما ارائه می کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور درخصوص نامه دفتر آقای مصباح نیز گفت: این نامه درخصوص تشابه اسمی بود که به فرمانداری تهران برای رسیدگی ارجاع شد.

مقیمی درخصوص نحوه رای دادن یکی از سران فتنه نیز گفت: همه کسانی که بخواند رای بدهند ما شرایط را برای رای دادنشان فراهم می کنیم.