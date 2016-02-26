انتخابات نماد قدرت و اقتدار مردم ايران است

به گزارش خبرنگار مهر، ياور محمدی پیش از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران از حضور آگاهانه، پرشور و توأم با عقلانيت مردم هرسين در ساعات اوليه شروع انتخابات و در پاي صندوق های أخذ رأی به عنوان خلق حماسه ای ديگر ياد كرد و گفت: شهروندان هرسينی بار ديگر حضور گسترده و حماسی خود را در حمايت از دستاوردهاي انقلاب و امام راحل (ره) تثبيت خواهند كرد.

محمدی تصريح كرد: امروز تمام رسانه هاي خبري جهان با برنامه ريزي ها از پيش تعيين شده انتخابات امروز را رصد مي كنند و در پي بهره برداري و انعكاس منفي آن براي جهانيان هستند ولي به حول و قوه الهي مردم با حضور گسترده خود تجلي بخش آرمان هاي انقلاب و خنثي كننده توطئه هاي آنان خواهند بود.

وي اظهار داشت: مسئولين هميشه نظاره گر حضور پرشور و با شكوه توأم با آگاهي و عقلانيت مردم در انتخابات بوده اند اما حضور انتخابات امسال باشكوهتر به نظر مي رسد.

فرماندار هرسين افزود: با توجه به وجود گروههاي سياسي مختلف و تنوع نظرات و ديدگاههاي سياسي مختلف در كشور همه علاقمند به حضور گسترده و پرشور در انتخابات هستند و اين امر نشان دهنده اولويت داشتن منافع ملی و اقتدار ملی بر همه اولويت های شخصی و درون سازمانی اين گروه ها است كه توسط آنان به عنوان يك هدف پذيرفته شده است.

در ادامه حجت الاسلام باقری امام جمعه هرسين طی سخنانی از انتخابات به عنوان يك وظيفه شرعي ياد كرد و گفت: مردم يكبار ديگر با حضور پرشور خود حمايت از آرمان هاي انقلاب و ولايت فقيه را به جهانيان نشان خواهند داد و يقيناً بازنده اصلی اين عرصه استكبار جهاني خواهد بود.